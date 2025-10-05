bene c’è chi ciak e cus cagliari 

La Serie C1 sarda è tornata a suon di gol. È ripartito nel fine settimana il massimo campionato regionale, che vede ai nastri di partenza dodici club.

Il C’è Chi Ciak e l’Ichnos Sassari sono le squadre che hanno iniziato meglio la stagione, considerando anche l’antipasto della fase a gironi di Coppa Italia. A Serramanna è andata in scena una delle gare più combattute della prima giornata e che ha visto il C’è Chi Ciak prevalere 6-5 sull’Oristanese davanti al proprio pubblico. Successo esterno invece per l’Ichnos, che si è imposta 7-4 sul campo del Futsal 4 Mori Villasor. A segno per i sassaresi Pereira, autore di una tripletta, Salaris, Pinna, Sechi e Udassi. Buona la prima anche per il Cus Cagliari, che in casa ha battuto 7-1 lo ZB Iron Bridge con la doppietta di Erriu, i gol di Musto, Cabitza, Pintore e due autoreti ospiti. Successo interno per l’Alghero, che ha avuto la meglio del Decimo Futsal per 5-1 grazie alle doppiette di Belda e Fois e la rete di Serio.

Due i pareggi di giornata. Al PalaDante, Atletico Sestu e Villacidrese hanno impattato sul 3-3. A segno Cogotti, Spanu e Mattia Soro per i padroni di casa, per gli ospiti i protagonisti sono stati i due brasiliani Sergio Rocha (doppietta) e Deivison. È terminata invece 5-5 la sfida tra Fanni Futsal Sassari e Domus Futsal Perdaxius. In gol per i sassaresi di Jorge (doppietta), Marogna, Pilo e Fiori, dall’altra parte invece doppiette di Littarru e Santus e rete di Trevisan.

