Bene Bronzetti, Berrettini c’è 

Nell’Atp 500 di Vienna Matteo Berrettini supera in tre set l’americano Frances Tiafoe al termine di un match lottatissimo (6-3, 6-7, 6-3) . Lorenzo Musetti sfrutta il ritiro per infortunio di Gael Monfils e domani trova Zverev, un match attesissimo. A Guangzhou (Cina), Lucia Bronzetti supera la belga Jaqueline Cristian (7-6, 6-4) e sfiderà nei quarti Wang Xiy (99 Wta).

Itf Forte Village

Intanto nell'ultimo Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy un solo italiano si qualifica per i quarti di finale. Franco Agamenone supera 7-6(4), 6-1 il ceco Martin Krumich e oggi sfiderà il qualificato tedesco Diego Dedura-Palomero, che dopo aver eliminato Giustino all'esordio, si è ripetuto superando 6-3, 7-6(9) Edoardo Lavagno.

Negli altri match di giornata, spagnoli indigesti per gli italiani Gabriele Piraino (sconfitto con un doppio 6-4 da Carlos Sanchez Jover, tesserato per il Tc Cagliari) e per le wild card Iannis Miletich (6-2, 6-1 da Daniel Rincon) e Gianluca Cadenasso (stesso risultato contro Pol Martin Tiffon). ( a.bu. )

RIPRODUZIONE RISERVATA