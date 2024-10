Bene Berrettini  e Bellucci, stanotte Sinner 

Shanghai. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dopo la finale a Pechino sono già volati a Shanghai, dove è cominciato il penultimo Masters 1000 della stagione, in cui sono tra i più attesi protagonisti. Già sul posto, ad attenderli, c'è Novak Djokovic, che ha voglia di tornare a competere, anche se ha detto di non essere interessato a vincere altri tornei, il prossimo sarebbe il n.100 in carriera, o a qualificarsi per le Atp Finals, e di puntare davvero solo alla Coppa Davis per la Serbia. L'italiano - inserito dalla rivista Time nella lista “100 Next 2024”, dedicata alle persone delle nuove generazioni che stanno plasmando il futuro - cercherà una rivincita sullo spagnolo, col quale tutti prevedono continuerà a incrociarsi negli anni a venire. Alle 4 di domani affronterà il giapponese Taro Daniel. Intanto hanno superato il primo turno Matteo Berrettini e Mattia Bellucci.

Il primo, reduce dal ritiro per infortunio dal torneo di Tokyo, venerdì scorso, ha battuto con un doppio 7-6 l'australiano Christopher O'Connell e se la dovrà vedere col danese Holger Rune. Bellucci, promosso dalle qualificazioni, ha sconfitto 6-3, 6-4, il britannico Billy Harris ed è atteso dal tedesco Alexander Zverev.

RIPRODUZIONE RISERVATA