Bene Bartolini  Oggi i 5 nomi per l’Olimpiade 

Un superbo esercizio al corpo libero (premiato con 14,550, miglior punteggio) ha confermato il buon momento di forma di Nicola Bartolini ieri a Cuneo ai campionati italiani assoluti di ginnastica artistica. Il quartese, allenato da Paolo Perdrotti alla Pro Patria Bustese ha chiuso in 16ª posizione (con quattro attrezzi su sei!), con il migliore piazzamento parziale anche al volteggio (14.750). Fuori classifica nell’all around, non lo è dalle finali di specialità di oggi e soprattutto dalle valutazioni del direttore tecnico azzurro Giuseppe Cocciaro, che sempre oggi annuncerà i cinque uomini per Parigi: «Avevo già dato tre nomi su cinque e sono i tre ai primi posti: significa che avevo indovinato», ha detto riferendosi a Lorenzo Casali, Mario Macchiati (entrambi Fiamme Oro) e Yumin Abbadini (Aeronautica), classificati nell’ordine nel “tricolore” assoluto. «Hanno fatto qualche errore di troppo ma abbiamo tre settimane per sistemare tutto». Alle 13.15 il dt parlerà con gli atleti e comunicherà le proprie decisioni, «poi continueremo la preparazione a Porto San Giorgio. Possiamo andare a Parigi con una buona squadra. Sappiamo che ci sono squadre fortissime, non siamo tra i favoriti ma non ci diamo per vinti e cercheremo di fare il meglio».

