Bendzius: «Una Dinamo leggera»  

Sassari. «Siamo leggeri, le pressioni le ha Milano», dice Eimantas Bendzius. «E quindi possiamo essere sfacciati», aggiunge il coach Piero Bucchi. Alla vigilia della partenza per il Forum è una Dinamo serena ma agguerrita quella che si prepara alla serie di semifinale contro i campioni d'Italia. Ancora una volta, per la quinta di fila, è Milano ad avere il fattore campo: sabato (alle 18) e lunedì. Poi giovedì si tornerà al PalaSerradimigni e i biancoblù sperano di fare un colpaccio per ribaltare il vantaggio del pubblico amico.

L'ala lituana sottolinea: «Loro sono una squadra molto fisica, di stazza. I rimbalzi saranno una delle chiavi. L'altra sarà la capacità di essere duttili e trovare la soluzione migliore contro la loro ottima difesa».

I precedenti sono due. Il primo, giocato a Sassari fa poco testo perché la squadra di Ettore Messina vinse di 29 punti contro un Banco di Sardegna ancora zoppicante e in crisi d'identità. Al ritorno invece è stata partita vera: 79-67 per l'Olimpia ma con la Dinamo ottima nel primo tempo e comunque in gara sino al 36'. Bendzius dice: «Dobbiamo restare attaccati a loro sino alla fine, non cedere mai e non lasciare tiri aperti». Curiosità, anche l'altra semifinale è uguale: Virtus Bologna contro Tortona. Ma per loro è appena la seconda volta.

