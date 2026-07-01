Ben Harper a Cagliari L’eleganza del rock di un geniale antidivo 

Sono da poco passate le 20 e una brezza di maestrale porta via l’afa, rendendo clemente l’asfalto alla MusiCa Arena della Fiera di Cagliari, mentre i fan di Ben Harper continuano ad arrivare alla spicciolata per l’atteso concerto con “The Innocent Criminals”, organizzato da Mis Factory e Le Ragazze Terribili. Harper arriva a Cagliari al culmine di un tour europeo che ha toccato Roma, Alba e Firenze, prima di proseguire verso Francia e Belgio. Diciotto album in studio, oltre sedici milioni di dischi venduti, tre Grammy Award (Best Traditional Soul Gospel Album, Best Pop Instrumental Performance, Best Blues Album) e otto nomination, l'ultima nel 2023 come Best Contemporary Blues Album: nel percorso artistico di Harper convivono pop, reggae, soul, blues, rock, funk e folk, tenuti insieme da un attivismo sociale mai di facciata. Il suo catalogo di collaborazioni è tra i più ampi della scena internazionale: da Pearl Jam a Bruce Springsteen, da Jack Johnson a Ringo Starr, passando per Harry Styles e Keith Richards. L'ultimo disco, “Wide Open Light”, uscito nel giugno 2023, ha preceduto sul palco il precedente “Bloodline Maintenance”, tra i più apertamente politici della sua carriera.

Il pubblico

Il pubblico vede appassionati di ogni età, dai bambini a quelli che, per questioni anagrafiche, potrebbero essere i loro nonni; come Johannes e Juliana, viennesi trapiantati da vent’anni in Italia che, da Treviso, hanno deciso di unire i colori di Costa Rei alla musica del loro beniamino, insieme alle figlie di 8 e 11 anni.

La musica

Dal palco a scaldare la prima mezz’ora ci pensano le acrobazie chitarristiche del bluesman osilese Francesco Piu, poi spazio alle melodie tra swing e samba della cantautrice catanese Anna Castiglia, voce cristallina e testi impegnati e insieme ironici.

Sono le 21,30 quando sul palco salgono “The Innocent Criminals”, che si esibiscono a cappella in “Below sea level”, raggiunti subito dopo da Ben Harper che, accolto dagli applausi e dalle grida di gioia del pubblico, intona “Ground on Down”. Seguono i brani che hanno caratterizzato la carriera di un’icona senza tempo, da “Need to know basis” a “Don’t give up on me now”, passando per “Finding Our Way”, “No use”. Dalla scaletta non poteva certo mancare “Diamonds on the Inside”. Chiusura affidata a “Amen Omen”. Il pubblico balla, canta e chiede un altro bis. Ben sale di nuovo sul palco e da solo intona “Waiting on an angel”, poi la band lo raggiunge per “Forever”. E si finisce in gloria.

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