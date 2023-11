“Ben… essere a scuola”, un progetto contro il bullismo 

L’istituto comprensivo numero 2 di Sinnai è stato individuato come scuola capofila in rete, con il liceo classico e scientifico Euclide di Cagliari, l’istituto comprensivo statale di Dolianova, l’Ipsar “Gramsci” di Monserrato, l’istituto professionale “Emanuela Loi” di Carbonia - Sant’Antioco, l’Ics “Manzoni” di Maracalagonis e il Giua di Cagliari, per l’attuazione del progetto “Ben... essere a scuola”: strumenti, procedure e buone pratiche come chiave per la prevenzione del cyberbullismo.

Ieri mattina proprio nella scuola di Sinnai si è svolto un convegno per la presentazione del progetto sul bullismo alla presenza di dirigenti scolastici, di referenti sul bullismo/cyberbullismo, di docenti di sostegno, di educatori, della Polizia postale, della Garante per l’infanzia e adolescenza della Regione, dei Servizi educativi. I lavori sono stati introdotti da Paola Angius, dirigente scolastica dell’istituto di Sinnai. Diversi poi gli interventi sul tema. Fra questi, quelli del Corecom, della Garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Puligheddu, del sostituto commissario del Centro per la sicurezza cibernetica e delle comunicazioni Daniele Bracco, di Giovanni Gugliotta e Maria Perra sul tema della prevenzione e su “procedure e buone pratiche come chiave per la prevenzione del cyberbullismo”. (r. s.)

