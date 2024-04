Ben Dj e le notti esclusive smeraldine 

Ben Dj ha un sogno. «A 56 anni sto lavorando con la prospettiva di fare meno serate e dedicare più tempo alla vita privata», spiega l’artista d’origine tunisina, al secolo Ben Abdallah Taoufik. «Adoro gli animali, vorrei metter su una fattoria, con una palestra per tenermi in forma: se sto bene fisicamente, posso fare il dj fino a 90 anni». E chissà che la fattoria non possa sorgere in Sardegna.

Il rapporto

«Una terra che adoro, che andrebbe visitata ben oltre località note come Porto Cervo», sottolinea Ben, che proprio in Costa Smeralda approderà quest’estate. Magari, al Phi Beach dell’amico Luciano Guidi. «Può essere. Per ora, ho chiuso solo per party privati», non si sbilancia il famoso disk jockey, che intanto col remix di “The Rhythm Is Magic”, fuori da venerdì, promette di far ballare mezzo mondo, da Dubai a Miami. Per la nuova versione della celebre hit anni ’90 di Marie Claire D’Ubaldo, canzone simbolo del film campione d’incassi “Il Ciclone”, di Leonardo Pieraccioni, Ben ha scelto la voce delle Appassionante, trio di soprani italiani formato da Mara Tanchis, Giorgia Villa e Stefania Francabandiera.

«Dopo il successo pazzesco del remix di “Se mi lasci non vale” di Julio Iglesias, uscito 2 mesi fa, volevo qualcosa di altrettanto forte. Erano anni che pensavo di fare “The Rhythm Is Magic”, poi è capitato di fare una serata con le Appassionante e lì ho proposto loro l’idea: avevo visto una volta un loro piccolo concerto in cui facevano il remix di “Sweet Dreams” degli Eurythmics, e ho pensato che fossero perfette per questo tipo di remix».

Progetti

Detto fatto. «Dopo aver testato prima la canzone in pista e aver visto che la gente si diverte, abbiamo deciso di farla uscire il 26 aprile». Tra la data de La Bullona, lo chicchissimo locale milanese dov’è stato recentemente avvistato Fedez post separazione da Chiara Ferragni, e quelle del Twiga di Forte dei Marmi. Dove Ben Dj è di casa. «Il mio format è cena con musica e dopo cena, dove la gente mangia e canticchia», racconta. «Sto facendo 250 date l’anno, i miei dischi stanno andando forte e in Italia sono full fino a settembre: le feste si sono triplicate, la gente ha voglia di divertirsi. Le discoteche sono in fase calante, ci vanno solo i ragazzini, mentre il format cena e dopo cena con musica catalizza l’attenzione di grandi e giovani», prosegue Ben. «Sto lavorando a un nuovo progetto con cantanti importanti italiani e stranieri, per scaramanzia preferisco non dire altro ma si tratta di roba molto bella, tipo Elton John e Dua Lipa in “Cold Heart”». Collaborazioni dei sogni, invece? »Adoro la voce di Mario Biondi, mi piacerebbe fare un disco con Bocelli, ma anche con Laura Pausini che mi è piaciuta molto quando ha fatto il remix di “What'S Going On” di Marvin Gaye, che ogni tanto suono».

