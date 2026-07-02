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Iris, 21.15
03 luglio 2026 alle 00:33

Ben Affleck è “Argo” 

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“Argo”, questa sera alle 21.15 su Irisi, è un film del 2012 diretto, interpretato e co-prodotto da Ben Affleck.

È tratto dal libro di memorie “Master of Disguise: My Secret Life in the CIA” (1999) di Tony Mendez, ex agente dell’intelligence statunitense, e dall’articolo “The Great Escape: How the CIA Used a Fake Sci-Fi Flick to Rescue Americans from Tehran” (2007) pubblicato da Wired. Ambientato a Teheran dopo la rivoluzione iraniana del 1979, la pellicola si concentra sul cosiddetto Canadian Caper, l’operazione segreta congiunta tra Stati Uniti e Canada – messa in piedi dallo stesso Mendez – per liberare, nell'ambito della crisi degli ostaggi, sei cittadini statunitensi rifugiatisi nell'ambasciata canadese della capitale iraniana.

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