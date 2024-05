Belvedere intitolato al partigiano Albino Mereu ucciso ad Alba 

Dal 25 aprile il belvedere sopra Villagrande ha un nome: quello del partigiano Albino Mereu, morto ad Alba il 15 aprile 1945. «Medaglia di bronzo al valor militare, dopo l’armistizio si è dedicato alla lotta partigiana ripetutamente distinguendosi per entusiasmo ed eroismo. Comandante di distaccamento ha combattuto valorosamente per la liberazione di Alba. Precedeva i suoi uomini all’assalto contro un fabbricato organizzato a difesa nell’intento di indurre il difensore alla resa e cadeva nel generoso tentativo». Queste le parole incise sulla targa posta con una cerimonia voluta dall’Anpi Ogliastra presieduta da Luigi Vacca in collaborazione con il Comune. A partecipare il sindaco Alessio Seoni, il parroco, i familiari del partigiano. «Forse proprio questo belvedere era l’ultimo posto da dove i militari salutavano il loro paese prima di recarsi a piedi alla stazione per partire in guerra. Ora possiamo dire ben tornato Albino Mereu, la sua memoria torna alla comunità», dice Gigi Pirroni del direttivo Anpi Ogliastra che ha voluto l’iniziativa. Dopo la cerimonia i nipoti del partigiano hanno intonato “Bella ciao”. Ad Alba una via è dedicata ad Albino Mereu.

RIPRODUZIONE RISERVATA