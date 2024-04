Belvedere con vista sulla discarica 

La panchina si trova in cima a un belvedere a pochi minuti da Santa Maria Navarrese, in località Surrele. Fermarsi è d'obbligo visto il panorama mozzafiato: il mare azzurro, le lingue di sabbia bianca delle spiagge, la piana verde, lo stagno, si scorge perfettamente l'isolotto di Lotzorai, in lontananza Capo Bellavista e il porto di Arbatax. Sembra che madre natura si sia soffermata per disegnare un quadro. Basta però abbassare appena lo sguardo che lo spettacolo diventa un incubo. In mezzo alla vegetazione si trova di tutto: fazzoletti e cartacce, plastica, lattine di birra, pacchetti di sigarette. Viene da chiedersi come sia possibile fermarsi in un posto del genere e oltraggiarlo lanciando spazzatura in mezzo a piante, macchia mediterranea e fichi d'india spazzatura. Il Comune fa di tutto per tenere pulito il paese, un vero gioiellino, ma controllare l'intero territorio non è certo semplice. Gli incivili sono sempre dietro l'angolo.

