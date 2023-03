Belvedere abbandonato da anni 

Sono passati anni dalla sua chiusura eppure il locale del Comune che domina il belvedere di Monte Urpinu è ancora abbandonato e sempre più in balia dei vandali.

«Un sito bellissimo che da anni è inspiegabilmente chiuso che consentirebbe ai cittadini ed alle famiglie di usufruirne», scrive l’ambientalista Valerio Piga. «Purtroppo il caseggiato è in completo abbandono e pieno di rifiuti. Eppure», rileva, «basterebbe poco per bonificarlo e renderlo in sicurezza, ma l'amministrazione comunale preferisce investire in “grandi opere annunciate” invece che in “piccole ma grandi opere” che in pochi mesi sarebbero a disposizione dell'intera comunità. Nonostante sia chiuso, lateralmente si può benissimo entrare dato che alcune parti della recinzione è divelta».

