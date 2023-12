Beltran si sblocca e la Fiorentina torna alla vittoria  

Fiorentina 3

Salernitana 0

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano 6; Kayode 6.5, Milenkovic 6.5, Ranieri 6 (18’ st M.Quarta 6), Biraghi 6; Arthur 7, Duncan 6.5 (18’ st Maxime Lopez 6); Ikonè 5 (28’ st Kouame sv), Bonaventura 6, Sottil 6.5 (28’ st Brekalo sv); Beltran 6.5 (18’ st Nzola 6). In panchina: Christensen, Vannucchi, Parisi, Mina, Infantino, Mandragora, Gonzalez, Barak, Pierozzi, Amatucci. Allenatore Italiano 6.5.

Salernitana (4-4-1-1) : Costil 7; Daniliuc 5, Fazio 5, Pirola 5, Bradaric 5.5; Mazzocchi 5.5, Coulibaly 5 (12’ st Legowski 5.5), Bohinen 5 (12’ st Maggiore 5.5), Kastanos 5.5 (1’ st Dia 5.5); Candreva 5 (28’ st Tchaouna sv), Ikwuemesi 5.5 (35′ st Cabral sv). In panchina: Fiorillo, Salvati, Sambia, Gyomber, Bronn, Lovato, Martegani, Simy, Botheim. Allenatore F. Inzaghi 5.

Arbitro : Tremolada di Monza 6.5.

Reti : 5’ pt Beltran (rig.), 17’ pt Sottil; 11’ st Bonaventura.

Note : ammonito Ranieri. Angoli: 3-2 per la Fiorentina. Recupero: 1’; 3’.

Firenze. Dopo quello ottenuto giovedì in Conference League sul Genk che l’avvicina alla qualificazione diretta agli ottavi la Fiorentina ritrova il successo anche in campionato battendo per 3-0 la Salernitana al Franchi e arrivando a quota 102 gol nell’anno solare 2023, record nella storia del club. Il risultato avrebbe potuto essere ancora più rotondo se non ci fossero state le parate di Costil che però nulla ha potuto sul rigore realizzato in apertura da Beltran (primo gol in A), sulla magia di Sottil e nella ripresa sul sinistro preciso di Bonaventura, arrivato a quota 6 in campionato. «Sono molto contento. Ovviamente essermi sbloccato mi dà molta più soddisfazione - ha detto il centravanti viola -. Era molto importante per noi tornare a vincere in campionato».

I campani, in evidente difficoltà e sempre ko in cinque confronti a Firenze, si sono resi pericolosi solo con Ikwuemesi che all’inizio del secondo tempo ha colpito la traversa. La squadra viola ha sempre avuto il pieno controllo del match e grazie alla vittoria odierna, peraltro ottenuta senza Nico Gonzalez (rimasto in panchina) ha superato in classifica il Bologna fermato a Lecce. Unico neo i cori di discriminazione territoriale intonati dai tifosi della curva Fiesole.

