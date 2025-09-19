Belotti si è già preso il Cagliari 

Il Cagliari sui canali social gli ha dedicato, a fine partita, il ritornello della canzone di Zucchero. “Per colpa di chi”, con quel martellante “funky gallo” che calza perfettamente con la dolce serata di ieri. Perché il “Gallo” Belotti ha riaperto la sua carriera, quasi dieci mesi dopo l’ultimo sorriso. Che notte, ieri notte, per questo attaccante campione d’Europa nel ‘21 e finito nel tritacarne della critica dovunque si sia affacciato, dal Toro in poi. E oggi la rinascita, il gol in contropiede, il rigore procurato e poi “concesso” da Mina. «Sono molto contento», le prime parole del bomber, «credo che tutta la squadra abbia fatto una grandissima prestazione. L'importante era portare a casa i tre punti, sapevamo che non era facile: nel primo tempo, anche quando eravamo sotto, la squadra stava facendo quello che avevamo preparato. Ci sentivamo fiduciosi e per fortuna alla fine siamo riusciti a vincere». Oltre le due reti, per l’ex attaccante del Como la partita numero 350 in Serie A: «Me la ricorderò sicuramente, è il coronamento di tutto», la sua considerazione, «sono contento di questo avvio, ora che ho giocato anche questa partita sento la fiducia del mister e di tutti i compagni. Sono libero di esprimermi: questo è quello che cerco e che voglio ogni domenica». Non vuole esaltarsi: «È presto. Concentriamoci partita dopo partita, sappiamo qual è il nostro obiettivo e cerchiamo di raggiungerlo il prima possibile». E poi via, insieme ai compagni di oggi, dentro un gruppo che lo fa sentire dentro il progetto.

In regia

«Sicuramente fa piacere trovarsi al terzo posto, ma pensiamo subito alla Coppa Italia e poi all’Inter», questa la versione di Matteo Prati sul momento rossoblù, «avere Belotti in squadra ti fa capire cosa significa avere un compagno con questa esperienza». Il gol subìto e poi tanto Cagliari: «I primi dieci minuti abbiamo cercato di capire come andarli a prendere, poi c’è stata una splendida reazione».

La scoperta

E adesso chi lo leva più. Ha arato il campo da una linea di fondo all’altra, tecnica e potenza, ma anche – vedi il tunnel all'avversario nel primo tempo per liberare il cross – fantasia da Serie A. Con un assist, un bagaglio di giocate che ha costretto l'allenatore avversario a sostituire all'intervallo il suo diretto marcatore. Marco Palestra , alla sua terza con la maglia del Cagliari, sottolinea: «Sicuramente siamo partiti bene, ma è solo l'inizio», dice, «non posso dire che non me l'aspettavo, ma sentivo che posso dare una mano qua». La partita di Palestra è stata stupefacente, ma anche l’avvio di stagione del Cagliari, che ha passato la notte al terzo posto in classifica. «Stiamo giocando bene, abbiamo fatto oggi una grande partita e possiamo fare ancora meglio, ci alleniamo sempre al massimo e abbiamo un atteggiamento incredibile. Ci prendiamo tutto quello che abbiamo avuto e abbiamo appena cominciato». Grazie a lui, al giovane arrivato da Bergamo, Belotti è tornato a segnare: «Conta tantissimo uno come lui, soprattutto per me che ho appena cominciato», dice, «lui e altri, come Deiola, ci danno tanti consigli e non ci fanno mai abbassare il livello di attenzione: siamo contenti per avere lui e tanti altri giocatori». (red. spo.)

