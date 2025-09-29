Belotti, intervento e recupero   

La diagnosi degli esami svolti domenica mattina ha lasciato poco margine: per Andrea Belotti è necessario un intervento chirurgico al ginocchio sinistro, dopo la lesione del legamento crociato anteriore riportata al 42' della partita di sabato contro l'Inter. Tradotto: stagione compromessa, per non dire finita, visto che non potrà tornare ad allenarsi in gruppo prima di aprile. In questi giorni l'attaccante sceglierà dove essere operato, con l'aiuto della società, e svolgerà altri esami per avere un quadro più completo.

Quel braccio destro alzato appena dopo la caduta è diventato l'immagine del dramma, seguito dalla disperazione a terra e dall'uscita dal campo sorretto dal medico sociale Gabriele Cirillo e dal fisioterapista Simone Ruggiu. Con l'aggiunta che l'azione era stata fermata per fuorigioco e che in ogni caso Josep Martínez aveva anticipato il Gallo. L’attaccante si è fatto male mentre cercava di staccare, o forse in fase di atterraggio. «Mi ha detto che ha sentito “crac”», aveva rivelato Pisacane in conferenza, riportando il dialogo all'intervallo quando già si era compresa la gravità dell'infortunio.

La moglie

Tutto il mondo Cagliari, società e tifosi, ha mostrato il proprio affetto verso Belotti. E non solo, perché i primi ad avvicinarsi al Gallo - quando era ancora a terra - sono stati Barella, Bastoni e Çalhanoğlu, i primi due suoi ex compagni in Nazionale. Il messaggio più toccante è stato della moglie, Giorgia Duro: “Ti prometto che saremo in grado di scalare tutte quelle montagne che oggi ci sembrano insormontabili”, il dolcissimo supporto della compagna, madre delle sue due figlie Vittoria e Benedetta, con la famiglia che lo ha seguito a Cagliari, “lavoreremo insieme per tornare a vedere quel sorriso e quella spensieratezza che solo quel rettangolo verde riesce a regalarti. La mia mano è rimasta stretta alla tua nei momenti più belli che la tua carriera ci ha regalato e oggi lo sarà ancor di più. Forza amore mio, non sarai solo mai”.

Gli sviluppi

È un colpo durissimo, per il Cagliari che ha perso il bomber appena trovato (con un impatto eccezionale) e per Belotti che aveva fortemente voluto questa esperienza, tanto da chiamare lui Pisacane per testimoniare la sua voglia di sposare la causa rossoblù. Doveva essere la stagione della rinascita, magari con l'augurio di tornare in Nazionale, e invece lo vedrà fermo per il primo grave infortunio in carriera: solo nel 2021-2022, ultimo anno al Torino, era rimasto fuori a lungo ma per vari problemi fisici. Già esclusa l'opzione del mercato degli svincolati, da questo pomeriggio Pisacane cercherà di rimodellare il Cagliari senza il Gallo, con gli altri attaccanti che dovranno rendere meno pesante la sua assenza.

