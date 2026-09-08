Belotti: grazie, Cagliari 

Andrea Belotti riparte dal Modena. Il “gallo” si è congedato dal Cagliari con una lettera su Instagram: «Grazie Cagliari, grazie alla gente, grazie ai tifosi. Avete accolto me e la mia famiglia in un modo che non dimenticherò. Quella volta che mi avete chiamato sotto la curva, nella mia prima partita casalinga, e l’ovazione al mio rientro in campo, dopo l’infortunio, sono momenti emozionanti che faranno sempre parte di me e della mia carriera.

Grazie a tutti i miei compagni, al mister, allo staff e alle persone che lavorano dentro Asseminello. Ognuno di voi mi ha dato qualcosa e anche se è stato per poco tempo, siamo riusciti a trasmetterci tanto.

Vedere il vostro dispiacere mi ha fatto capire che una parte di me vi è arrivata.Auguro il meglio a ognuno di voi e vi mando un abbraccio forte. Grazie, Cagliari.

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