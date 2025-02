Bellucci fermato da De Minaur, Bronzetti in finale 

Si ferma in semifinale la corsa Mattia Bellucci nell'Atp 500 di Rotterdam. Il tennista azzurro, rivelazione del torneo olandese dopo aver battuto Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, ha perso con l'australiano Alex De Minaur in due set (6-1, 6-2) in un match durato 67’ in tutto. «Ha giocato con tanta fiducia per tutta la settimana e ha giocato un tennis incredibile», l’omaggio del vincitore. Per il 23enne di Busto Arsizio un salto di 24 posizioni nella classifica Atp, sino alla 68, suo best ranking. Oggi De Minaur affronta in finale Carlos Alcaraz che ha battuto in tre set il polacco Hubert Hurkacz per 6-4, 6-7(5), 6-3. Comunque andrà, domani l’australiano salirà al numero 6 della classifica mondiale (anche lui mai tanto in alto) e lo spagnolo resterà numero 3, prendendosi però in parte (o tutti) i 500 punti non riscattati di Sinner.

Doppio per il titolo

Sempre a Rotterdam, ma nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori in tarda serata hanno superato in semifinale per 7-6, 7-6 i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool e sfideranno in finale il belga Sander Gille e il polacco Jan Zielinski.

In Romania

Lucia Bronzetti è in finale al Transilvania Open, torneo Wta 250 di Cluj, in Romania (montepremi di 275.094 dollari), al termine di una partita durata nemmeno un quarto d'ora. La sua avversaria in semifinale, Katerina Siniakova, testa di serie numero 5 del torneo, ha alzato bandiera bianca sul 4-0 del primo set, a causa di un infortunio. La ceca già era scesa in campo con una vistosa fasciatura alla gamba destra. In finale Bronzetti se la vedrà con la russa Anastasia Potapova, testa di serie n. 1 di questo torneo, che nell'altra semifinale ha battuto la bielorussa Aliaksandra Sasnovich per 6-3 7-5. «Non è bello arrivare in finale così: avrei voluto giocare la partita e combattere», ha commentato la tennista romagnola. «Mi sono resa conto che aveva un problema ma ho cercato di rimanere concentrata sul mio gioco. Mi dispiace per lei le auguro di riprendersi il prima possibile». L'ultimo ostacolo per Lucia è la russa Potapova: «Ho sempre perso con lei: mi auguro di poter dare il massimo. È stata una settimana bellissima, cercherò di fare del mio meglio anche in finale».

