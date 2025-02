Bellucci, che spettacolo! 

La nuova favola del tennis azzurro ha nome e volto di Mattia Bellucci, 23 anni da Busto Arsizio. Il numero 92 del mondo - per ora, ma da lunedì sarà almeno 68 - è per la prima volta in una semifinale di un torneo Atp, e soprattutto dopo aver battuto giganti delle zone alte del ranking mondiale come Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. È una settimana da ricordare, comunque vada a finire, quella di Bellucci all'Atp 500 (montepremi di 2.563.150 euro) nei Paesi Bassi: tre giorni fa agli ottavi l'exploit con Medeved, ieri ai quarti l'azzurro si è ripetuto superando in due set (6-4, 6-2) il numero 12 al mondo, Tsitsipas. A fare la differenza, come contro il russo 48 ore prima, la grande completezza dal punto di vista tecnico-tattico del mancino allenato da Fabio Chiappini e Paolo Moretti. E poi, a dire dell'interessato, la testa libera. «Ho lavorato tanto, anche durante le partite. Ne abbiamo parlato con il mio coach perché secondo lui a volte pensavo troppo in campo e invece bisognerebbe essere più liberi. Sta funzionando», ha spiegato a caldo. Oggi affronterà l’australiano Alex De Minaur, n. 8 del mondo.

Gli altri tornei

A Dallas, Matteo Arnaldi cede al terzo set contro un sorprendente Munar. Il match termina 4-6, 6-3, 3-6, per l’azzurro sfuma la possibilità della semifinale.

Mentre in Romania, a Cluj, la sfida tutta italiana finisce in due set: la Bronzetti approda (6-1, 6-4) contro l’altra giocatrice italiana Cocciaretto, apparsa sotto tono rispetto alle precedenti esibizioni. Per la Bronzetti in semifinale l’ostacolo Siniakova, la ceka numero 54 della classifica Wta.

RIPRODUZIONE RISERVATA