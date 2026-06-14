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15 giugno 2026 alle 01:29

Bellucci ad Halle è nel main draw 

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I tennisti italiani cercano di dipingere d'azzurro l'erba di Halle. Nell'Atp500 tedesco, esordisce oggi Flavio Cobolli, che affronterà lo statunitense Frances Tiafoe nel match che chiude il programma dell'Heristo Arena. In campo domani Mattia Bellucci, bravo a superare le qualificazioni battendo il kazako Mikhail Kukushkin 6-4, 6-3 e l'australiano Alex Bolt 6-7(5), 7-5, 6-3 in 2h48'. Per lui c'è un altro kazako, Alexander Bublik.

Lorenzo Sonego, dopo aver esordito con i l 7-5, 6-3 sul romeno Filip Cristian Jianu, è stato stoppato con un doppio 6-4 nel turno decisivo dal georgiano Nikoloz Basilashvili.
Non C siamo

Sarde sconfitte in trasferta dall'andata degli spareggi-promozione di Serie C. Nel maschile, il Tc70 Oristano, di scena a Castiglione delle Stiviere, perde 5-1 contro la Mutti & Bartolucci Tennis Clinic, mentre il Tc Alghero cede con lo stesso risultat sui campi del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, a Roma. Nella C femminile, sconfitta 3-1 per il Tc Alghero in casa della Società Angi ulli Bari. Il doppio vinto dal Floriana Monti e Eva Zabolotnaya 14-12 al match tiebreak lascia aperto il discorso-promozione. Domenica, gare di ritorno nell'Isola.

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