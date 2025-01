Belloni via dal Dis, corsa aperta per la successione 

Giorgia Meloni si appresta a nominare il nuovo direttore del Dis dopo le dimissioni presentate da Elisabetta Belloni. Il nodo potrebbe essere sciolto nelle prossime ore, probabilmente domani, quando la premier alle 11 è attesa dalla conferenza stampa di fine anno, diventata ormai di inizio anno, e dal primo Consiglio dei ministri del 2025. Probabilmente prima si riunirà il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, l'organo sentito il quale il presidente del Consiglio dispone la nomina.

Sono diversi scenari possibili. Anche se al momento nell'Esecutivo sembra prevalere l'intenzione di non toccare l'assetto attuale di vertice di Aisi e Aise, le agenzie di informazioni e sicurezza interna ed esterna, perché il momento è delicato: non solo sul fronte esterno per il caso di Cecilia Sala, i conflitti e la situazione geopolitica, ma anche su quello interno, con il Giubileo appena iniziato. Così la scelta (che ha bisogno dell'avallo del Quirinale e di cui vengono informate le opposizioni) potrebbe cadere su Mario Cinque, che da fine novembre è vicecomandante generale dell'Arma dei Carabinieri, o su uno degli attuali vice di Belloni, Giuseppe Del Deo e Alessandra Guidi. Se invece si preferisse una scelta meno conservativa, andrebbe aperto un risiko di poltrone. Sono considerate in calo le quotazioni di Bruno Valensise, da aprile alla guida dell'Aisi, il cui posto in quel caso potrebbe essere preso da Cinque. Nella maggioranza si fa anche il nome del generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha appena concluso il mandato da commissario per l'alluvione ed è stato scelto da Meloni prima di Natale come vicedirettore dell'Aise. Si parla anche del prefetto Vittorio Rizzi (numero 2 dell'Aisi).

