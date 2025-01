Belloni, è strappo: lascia la guida dei servizi segreti  

Per una maestra della diplomazia come Elisabetta Belloni, lo strappo è pesante. Si dimette - dal 15 gennaio, con quattro mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale di maggio - da direttore del Dis mentre sono febbrili le trattative per riportare a casa Cecilia Sala. La decisione sarebbe stata comunicata alla premier Giorgia Meloni con una lettera lo scorso 23 dicembre. Una scelta personale, «non legata all’assunzione di altri incarichi», ha fatto trapelare l’ambasciatrice. Ma ci sono voci di un possibile ruolo nel gabinetto della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che la attenderebbe a breve.

Una fase delicata

Per il governo un nodo da sciogliere al più presto. Con un’accelerazione del percorso per arrivare già nel prossimo Consiglio dei ministri in settimana ad indicare il successore. Nominata alla guida del Dis nel maggio 2021 dal premier Mario Draghi - prima donna a capo di un’agenzia dell’Intelligence - Belloni ha stabilito un rapporto saldo con Giorgia Meloni, che nel marzo scorso l’ha nominata sherpa per il G7 a presidenza italiana, incarico concluso il 31 dicembre. Dalla carriera diplomatica - è stata capo dell’Unità di crisi della Farnesina e capo gabinetto del ministro degli Esteri Paolo Gentiloni - ai servizi, l’ambasciatrice ha mantenuto inalterato il suo profilo di civil servant efficiente e decisa. Ha superato con aplomb la bocciatura della sua candidatura a presidente della Repubblica, nel gennaio 2022. Di un suo addio anticipato al Dis si parlava da tempo. C’è chi ipotizza dissapori sorti in relazione alla gestione del caso Sala, dalla quale Belloni sarebbe rimasta tagliata fuori. Non era presente all’ultimo vertice a Palazzo Chigi dello scorso 2 gennaio. Altre voci indicano rapporti poco fluidi con il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli e con il sottosegretario Alfredo Mantovano. Un polverone di cui il governo avrebbe fatto volentieri a meno in una fase così delicata.

