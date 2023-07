“Bell’Italia”: Troiano a Nora e poi a Sassari 

Torna oggi alle ore 14 su La7 “Bell’Italia. In Viaggio con Fabio Troiano”. Questa settimana il conduttore (foto) fa tappa in Sardegna e visita l’area archeologica di Nora, luogo del martirio di Sant’Efisio. Da lì Troiano si sposterà a Sassari, dove tra i dipinti di Giuseppe Sciuti e Piazza d’Italia rievocherà il ruolo del capoluogo del Capo di Sopra come “serbatoio di presidenti della Repubblica”, per poi fare rotta su Alghero, dove visiterà la Tenuta Sella & Mosca. Infine spazio all’isola di Tavolara e al glamour della Costa Smeralda.