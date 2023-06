Bell’Italia: racconta un’“Estate in Sardegna” 

Otto itinerari alla scoperta dei tesori dell’Isola con un ricco apparato fotografico, informazioni su strutture ricettive, ristoranti, servizi offerti nelle località costiere e delle aree interne. È in edicola il numero speciale “Estate in Sardegna” del mensile Bell’Italia (che raggiunge il traguardo dei 30 anni) presentato a Cagliari (Convento di San Giuseppe) e Alghero (Tenute Sella e Mosca). «Una terra che non assomiglia ad alcun altro luogo», annota David Herbert Lawrence nel suo viaggio sardo. Un tratto genetico descritto nelle 224 pagine che fanno scoprire segreti e sfumature degli orizzonti di bellezza che contraddistinguono la terra che Marcello Serra definisce «quasi un Continente». L’obiettivo, in un lungo racconto, è quello di cogliere l’anima dell’Isola.

Lo spirito

«Facciamo conoscere - spiega la direttrice di Bell’Italia Emanuela Rosa-Clot, - i tratti di costa più belli e meno noti e l’entroterra ancora selvaggio. Ci sono poi le aree archeologiche che custodiscono memorie antichissime e le chiese in cui l’arte accompagna i rituali di feste che sono momenti centrali nella vita delle comunità». Un affresco con tanti colori. Nel Sulcis, le isole di Sant’Antioco e San Pietro e il sito di Su Zurfuru, testimone dell’epopea mineraria. Nel cagliaritano, i parchi urbani, oasi di pace nella rumorosa routine delle città, e le aree incontaminate abitate dal cervo sardo. In Ogliastra, per un bagno ristoratore nel mare della spiaggia delle Sorgenti e per il trekking che porta alla foresta di lecci centenari di Erbelathori. Nel Sinis, sull’altopiano da cui si osserva lo scenario affascinante dell’Oasi di Seu e per vivere le atmosfere western del borgo di San Salvatore a Cabras. Nel Sassarese, per conoscere l’altare rupestre di Santo Stefano nel territorio di Oschiri e apprezzare i murales del paese di Tinnura. In Gallura, per altre sorprese e piacevoli immersioni anche nei “tesori” dell’enogastronomia, una ricchezza che lo speciale descrive con dovizia di particolari. Poi gli ampi reportage fotografici. Grazie ai Qr code presenti nelle pagine è possibile avere sempre a disposizione su smartphone e tablet i contenuti proposti negli itinerari.

RIPRODUZIONE RISERVATA