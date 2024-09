“Bellissimi d’Italia”, vince Claudio Mura Da Oniferi sino alla finale nazionale 

È di Oniferi il più bello d’Italia sezione over. Si chiama Claudio Mura, imprenditore nel nord Italia, classe 1967 ed è arrivato primo alla finale nazionale “Bellissimi d’Italia” che si è tenuta a Pisciotta di Palinuro, in provincia di Salerno. A sfilare tante categorie, tra queste gli over che includono uomini e donne dai 34 anni in su. Il concorso celebra e premia la bellezza, il carisma, l’eleganza nel portamento e nei modi degli italiani. Proprio per queste caratteristiche, Claudio Mura, ha ottenuto il riconoscimento.

Varie le selezioni che si sono susseguite nei mesi e addirittura negli anni, e che hanno portato poi alla fascia più ambita. Racconta Claudio Mura: «Quando sono stato premiato mi è stata fatta una domanda: sei più emozionato o stupito? Ancora non so se sono più emozionato o più stupito. È un riconoscimento che certamente non mi sarei mai aspettato, anche perché ero il più grande tra i partecipanti. Sicuramente non viene premiata solo la bellezza, ma tanto altro ed è forse questo secondo aspetto che mi ha portato sino alla fine. Posso dunque ipotizzare che la scelta sia stata legata a tutta una serie di fattori. Sono contento, emozionato, stupito. E grato del premio vinto».

RIPRODUZIONE RISERVATA