Bell’iglesias La ferrini cade in casa 

Ferrini 1

Iglesias 2

Ferrini (4-3-1-2) : Manis; Montisci, Bonu, Boi, Mancusi (21’ st Manca); Scioni, Carboni, Serra (6’ st Mazzei); Serrau (6’ st Podda); Piroddi (16’ st Mele), Caddeo. In panchina Monni, Atzei, Corona, Alexandre, Lecca. Allenatore Pinna.

Iglesias (4-2-3-1) : Idrissi; Brailly, Mechetti (16’ st Lamacchia), Giorgetti, Pitzalis; Illario, Bringas; Cancilieri, D’Angelo, Rizzi; Sagitov. In panchina Riccio, Piras, Grasso, Carta, Crivellaro, Mancini, Crobeddu, Angioni. Allenatore Murru.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : nel primo tempo 33’ Cancilieri, nella ripresa 5’ Pitzalis, 51’ Caddeo.

Note : ammoniti Mechetti, Mancusi, Caddeo, Brailly, Sagitov. Recupero 3’ pt-8’ st.

La Ferrini non riesce a dare continuità alla vittoria di Gavoi col Taloro: al “Polese” è l’Iglesias a imporsi con un gol per tempo per tre punti pesantissimi, con lo stesso risultato ottenuto la settimana scorsa contro il Li Punti. Un successo che proietta la formazione del Sulcis al quarto posto in classifica assieme all’Ossese e a -5 dalla vetta, mentre i cagliaritani non riescono a staccare la zona bassa.

Avvio di casa

Positivo l’avvio dei padroni di casa, con l’Iglesias che ci mette poco più di un quarto d’ora per farsi vedere dalle parti di Manis: lo fa al 19’, con giocata sulla sinistra per Rizzi il cui tiro termina alto.

Alla mezz’ora Iglesias vicinissimo al vantaggio: angolo da sinistra di D’Angelo e gran colpo di testa di Mechetti con miracolo di Manis. È il preludio allo 0-1, che arriva al 33’: su una ribattuta è Cancilieri a mettere in rete da due passi. Il gol dà ulteriore fiducia alla squadra di Murru. Risponde la Ferrini con un altro piazzato, di Caddeo al 44’ con Idrissi che è bravissimo a respingere alla sua destra.

La ripresa

Tempo cinque minuti e l’Iglesias colpisce di nuovo, con una conclusione da fuori area del terzino sinistro Pitzalis. La Ferrini però riprende ad attaccare con forza, seppur senza riuscire ad accorciare il risultato. L’Iglesias cerca di contenere e di farsi notare in contropiede, come quando in ripartenza su un corner a sfavore deve uscire Manis di testa per anticipare un avversario. Caddeo, prima di segnare, fa le prove generali con una gran punizione che Idrissi devia con la mano. Nel sesto minuto di recupero di nuovo Caddeo da piazzato dal limite e stavolta la sua traiettoria è vincente.

