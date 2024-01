Bellezza senza crisi, nel 2023 in Sardegna spesi 265 milioni 

La bellezza non conosce crisi, e tra vendite di cosmetici, sedute dal parrucchiere, dal barbiere e dall’estetista, unghie acconciate e trattamenti nei centri benessere, in Sardegna nel 2023 la spesa media per famiglia equivale a 371 euro. Per farsi belle e belli, dunque, quest’anno i sardi hanno speso complessivamente 265 milioni di euro.

In controtendenza

Sono i numeri elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna nel dossier “Il settore acconciature ed estetica”, che mette insieme i dati di Unioncamere e Istat sulle imprese del beauty e benessere (saloni di parrucchieri e barbieri, manicure, pedicure e trattamenti estetici) nel 2023. Una spesa che in Italia sfiora i 15 miliardi di euro, +7,7% rispetto al 2022 quando il fatturato totale del settore benessere e cosmetico era di 13,2 miliardi di euro (+9% rispetto al 2019). Un balzo in controtendenza rispetto alla crescita lenta di altri settori dell’economia, e se è vero che in tempi di crisi anche i consumatori che possono spendere meno si concedono alcuni piccoli lussi accessibili (come l’acquisto di cosmetici e i trattamenti estetici), è interessante notare come dal 2012 (dato di Confartigianato) in Sardegna le imprese del benessere e della cura della persona sono cresciute del 7,6%, un incremento secondo solo a quello registrato nel Lazio.

Dalle unghie ai capelli

«È questo uno dei pochi settori che ha meglio resistito alla crisi», conferma la presidente regionale di Confartigianato Imprese Maria Amelia Lai. «Un settore che fa registrare la crescente attenzione dei consumatori al benessere e alla migliore qualità della vita anche attraverso la cura della persona». Tra estetisti, acconciatori, onicotecnici e truccatori, nell’Isola si contano 3.643 attività, di cui 3.032 artigiane, circa l’82,6%, per un settore che in totale offre lavoro a oltre 10mila addetti.

Il sommerso

Imprese in regola, ma la quota del sommerso cresce a dismisura anche nel settore della cura della persona. In Sardegna – ha rilevato il Centro studi dell’associazione – sono almeno 1.200 le attività in nero, tra estetiste e parrucchieri che lavorano in casa e altri che invece offrono il servizio a domicilio. «Un Far West», lo definisce Maria Amelia Lai, «che si auto-promuove online».

Le brutte sorprese

«Vediamo proliferare piattaforme di servizi “hair & beauty on demand” che offrono “servizi itineranti e a domicilio” per il taglio dei capelli, manicure e trattamenti estetici», spiega. «Nella quasi totalità dei casi, vengono proposti da soggetti scarsamente o per nulla professionali che ignorano sia i requisiti igienico-sanitari, sia quelli della sicurezza. Per non incorrere in brutte sorprese, consigliamo ai consumatori di rivolgersi a centri e saloni di bellezza in regola». Al di là dell’assenza di garanzie per chi richiede un servizio e un trattamento, «c’è la concorrenza sleale nei confronti degli operatori regolari».

La formazione

È questo un settore, dicono da Confartigianato, «in cui c’è necessità di una continua e costante opera di formazione e di aggiornamento per professionisti e addetti che già lavorano ma, soprattutto, per chi vuole aprire un’attività». Formazione e aggiornamento che sono, «condizione minima necessaria per contrastare la diffusa concorrenza sleale».

