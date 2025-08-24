VaiOnline
Il concorso.
25 agosto 2025 alle 00:19

Bellezza in limba, aperte le iscrizioni a Miss Quartu 

La città sceglie la sua reginetta. Sono aperte le iscrizioni a “Miss Città di Quartu”, in vista della serata finale che si svolgerà giovedì 4 settembre alle 21. Il concorso, arrivato alla ventunesima edizione, come sempre è organizzato dall’associazione Amaes con la collaborazione dell’agenzia di moda e spettacolo Lady Music Models.

La selezione finale metterà alla prova 20 concorrenti aspiranti miss selezionate sia a Quartu che nel territorio cagliaritano e le prove che dovranno affrontare nelle finali non saranno solo defilé in casual, body ed elegante ma le miss, come ogni anno, dovranno affrontare prove di traduzione dal dialetto sardo campidanese in italiano, per tramandare le tradizioni quartesi.

A vincere l’edizione 2024 era stata Samanta Muscas che avrà il compito di incoronare la nuova miss Quartu 2025. Anche quest’anno ci saranno premi per le sei ragazze che vinceranno il concorso: per la prima un abito creato su misura da una stilista e un book fotografico professionale. Inoltre realizzerà assieme alle altre cinque classificate il calendario 2026. Per iscriversi si può chiamare il numero 070 6926824 oppure scrivere un messaggio whatsapp al 338 5202081.

