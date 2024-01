Bellezza, i sardi hanno speso 265 milioni 

Una spesa media di 371 euro per famiglia, e a conti fatti nel 2023 per farsi belle e belli i sardi hanno speso complessivamente 265 milioni di euro. Sono i dati elaborati da Confartigianato Sardegna che mette insieme il risultato del lavoro delle 3.643 imprese del benessere e dell’estetica, un comparto che dà lavoro a circa 10mila addetti. «Questo è uno dei settori che ha meglio resistito alla crisi», spiega la presidente Maria Amelia Lai. In costante crescita anche il numero di interventi di chirurgia estetica, circa 25mila all’anno.

