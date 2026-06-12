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13 giugno 2026 alle 00:22

Belle, libere, selvagge Così sono le donne sulle note di “Rewind” 

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Poche note di “Rewind”, il pubblico esplode e, puntuali come orologi, migliaia di reggiseni sventolano come bandiere, prendono il volo e atterrano sul palco. Un rito collettivo che da quasi vent'anni accompagna una delle canzoni simbolo del Blasco.

Fu Elisa del Mese la prima a denudarsi: era il 2008, aveva 26 anni, quando istintivamente, esaltata e felice, a quel la la la e mentre intorno a lei si ballava senza maglietta, si è spogliata del tutto dando il via a sua insaputa alla liturgia delle donne «belle, libere e selvagge» che affollano i concerti di Vasco.

Nessun esibizionismo per compiacere qualcuno, l'opposto: a ogni live c'è qualcosa di profondamente liberatorio in quello strapparsi di dosso un indumento simbolo, dai tempi delle femministe anni ‘60, di convenzioni e aspettative. Un modo per riappropriarsi del proprio corpo senza chiedere il permesso a nessuno. Non per Vasco ma con Vasco, capace come pochi di raccontare donne lontane dagli stereotipi.

In un'epoca in cui l'autodeterminazione femminile continua a essere terreno di scontro culturale e politico, i reggiseni volanti delle vaschiane diventano una dichiarazione pubblica, anche solo per il tempo di una canzone: il corpo non è vergogna, non è censura e ogni donna ha il diritto di scegliere cosa farne.

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