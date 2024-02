Belle e “Povere Creature!”  Il cinema è una meraviglia 

Colpisce non poco il consenso che l’ultima “creatura” di Yorgos Lanthimos sta riscontrando tra i festival più prestigiosi. Dopo la consegna del Leone d’Oro alla Mostra del cinema di Venezia, due Golden Globe e ben undici candidature ai BAFTA, il regista greco si appresta con “Povere Creature!” a conquistare più agguerrito che mai la prossima edizione degli Oscar, gareggiando a testa alta per i premi più ambiti contro rivali del calibro di “Oppenheimer”. Considerando in fondo l’eccellente riscontro avuto nel 2018 con “La Favorita”, un’accoglienza tanto accalorata non dovrebbe stupire. Ma è soprattutto per il suo stile controverso, dissacrante e provocatorio che Lanthimos ha consolidato negli anni un pubblico sempre più ampio di cultori del suo cinema; fra scenari distopici, personalità bizzarre e indagini sulla natura umana che non temono di scioccare lo spettatore, oltre a favorire un punto di vista differente dal senso comune. In questo suggestivo adattamento dell’omonimo romanzo di Alasdair Gray - rilettura in chiave moderna del Frankenstein di Mary Shelley - partecipiamo così al viaggio di un’eccentrica protagonista che indaga se stessa attraverso il mondo.

La storia

Dopo aver ritrovato il corpo di una donna morta suicida con il figlio ancora in grembo, il geniale dottor Godwin Baxter decide di riportarla in vita grazie ad un’operazione chirurgica consistente nel sostituirle il cervello con quello del feto. Ne prende vita Bella Baxter, una persona del tutto diversa da quella passata, con una mobilità ancora incerta ed un approccio infantile alle situazioni. Pur col suo ferreo razionalismo, lo scienziato sviluppa in breve tempo un forte attaccamento nei suoi confronti, preferendo mantenerla al sicuro fra le stanze della sua dimora. Ma la voglia di scoprire cosa c’è al di fuori cresce sempre più irrefrenabilmente, e pur di assecondare il suo desiderio Bella si lascerà sedurre dalle lusinghe del dissoluto avvocato Duncan Wedderburn per partire insieme alla volta dell’ignoto. Per chi ha potuto apprezzare i precedenti titoli del cineasta, a colpire subito è la scelta di un registro differente dal solito, seppur familiare al tempo stesso. In una sorprendente miscela di toni drammatici e farseschi, al macabro delle dissezioni e dei macchinari medici si contrappone la sontuosità fiabesca della scenografia e dei costumi, che prendono piede in una realtà alternativa a cavallo tra epoca vittoriana, “steampunk” e suggestioni da romanzo gotico.

Applausi

Ma il comparto visivo, in cui Lanthimos gestisce la cinepresa con inquadrature perfettamente allineate al folle immaginario, deve la sua profondità soprattutto all’eccezionale qualità della scrittura: nei dialoghi colti ed elaborati i personaggi si muovono in un sottile equilibrio di elementi cupi e caricaturali, che rendono più agevole lo svolgimento di trama senza svilirne le infinite letture possibili del suo contenuto. Applausi scroscianti anche per il lavoro compiuto dalle star coinvolte, con Willem Defoe e Mark Ruffalo perfettamente integrati al contesto ed Emma Stone che, oltre all’espressività del corpo, cattura per come riesce a trasmettere la sensazione di progressivo accrescimento interiore. Un’opera che sprizza Lanthimos da tutti i pori e che segna allo stesso tempo uno spartiacque nella sua filmografia, in grado di stupire e far sorridere come ancora non aveva dimostrato di esser capace.