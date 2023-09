Bellavista, un faro in miniatura  

L’estate è fonte d’ispirazione per Mario Lai, 69 anni, tortoliese emigrato vicino a Palermo cinquant’anni fa. Sovrintendente della Polizia di Stato, artista nel tempo libero. Dopo aver realizzato, un anno fa, il modellino della chiesa di Sant’Andrea apostolo, le sue abili mani hanno costruito la miniatura del Faro di Capo Bellavista di Arbatax. Il modellino è costruito in legno multistrato e altri materiali di recupero, trovati in giro per mercatini: lungo 65 centimetri, largo 45 e alto 57, con un interruttore che permette l’accensione di una lampadina. «Inizialmente, per il faro, ho utilizzato un piccolo contenitore della marmellata, ma non ero soddisfatto. L’ho sostituito con un altro contenitore di plastica. Ho riprodotto tutti i dettagli e ho costruito esattamente ventuno finestre», spiega Lai. Le sue opere sono il frutto dell’amore per Tortolì e del suo sguardo accurato e meticoloso. «Prima di iniziare a costruire faccio tante fotografie e video, per finirlo ho impiegato circa un mese. Realizzo queste opere come regali al luogo in cui sono nato: questa vorrei donarlo al Comune, in modo che possa tenerla in esposizione e la gente possa vederla», conclude.

