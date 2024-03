Bellavista, il faro strega i visitatori nella giornata Fai  

Boom di visitatori al faro di Capo Bellavista e alla stazione meteo. Successo per la Giornata Fai di primavera ieri a Tortolì. Circa 400 visitatori provenienti da tutta la Sardegna, ma anche turisti dalla Penisola e diversi forestieri hanno partecipato all'iniziativa organizzata dal Fai. In una giornata di primavera tutti in fila per ascoltare le spiegazioni degli studenti dell'Iti nel ruolo di perfetti ciceroni. Giulio, Alessio, Tiziana, sono alcuni dei giovanissimi che si sono cimentati per la prima volta nel ruolo di guida; oltre a illustrare le funzioni e il funzionamento del faro ottocentesco costruito su un rudere di una torre spagnola, la storia e le curiosità del monumento. Dall'alto dei suoi 156 metri sul mare ha regalato una vista impagabile, sfondo perfetto per foto e selfie. Interessante anche la visita alla stazione meteorologica dell'Aeronautica militare. Il personale ogni ora effettua osservazioni metereologiche emettendo due bollettini. Il sottoufficiale dell'aeronautica meteorologo Armando Verde ha illustrato la strumentazione usata per rilevare dati su temperatura, precipitazioni e pressione. «Una partecipazione oltre le aspettative, siamo felici - commenta Lucia Deiana, capo gruppo Fai Ogliastra - I ragazzi sono stati bravissimi, preparati in maniera impeccabile». (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA