“Bellas Mariposas” domani in piazza Cannas 

Cinema, arte di strada, teatro e tanta musica al centro degli appuntamenti settimanali della prima edizione di “Si muove la città”, rassegna estiva a ingresso gratuito, promossa dal Comune di Cagliari e concepita per offrire opportunità di svago e arricchimento culturale alla cittadinanza, e ai tanti turisti e visitatori presenti nel capoluogo isolano.

Domani alle 20.30 in piazza Aquilino Cannas verrà proiettato il film “Bellas Mariposas” tratto dal romanzo di Sergio Atzeni con la regia di Salvatore Mereu. Le adolescenti Cate e Luna vivono alla periferia di Cagliari, sognando un destino diverso da quello che sembra accomunare tutti gli abitanti del quartiere. Un inferno di disoccupazione, droga e violenza, che le ragazzine affrontano con grande senso della realtà, ma senza mai rassegnarsi alle brutture quotidiane. Quando incontrano la maga Aleni, la loro vita si apre a nuove prospettive.

Giovedì negli spazi dell’Ex Vetreria di Pirri alle 19 lo spettacolo per famiglie “Circo a tre ruote” dell’artista di strada Riccardo Tanca. Alle 20 Concerto di musica elettronica proposto dalla Scuola civica di musica a cura del docente Marco Meloni che, affiancato dai suoi allievi, proporrà un repertorio di composizioni originali. Alle 20.30 riflettori puntati sul monologo di Pierpaolo Piludu (Cada Die Teatro) dal titolo “Famiglia Puddu”. Il quartetto di Ambra Pintore chiuderà in musica la serata con il concerto “Terre del Ritorno”, un lavoro di ricerca in cui l’artista isolana, spogliata dei luoghi comuni, lontana dalle retorica e dal purismo fine a se stesso, sottolinea come l’arte sia un mezzo necessario per la costruzione di una società migliore. Pintore sarà affiancata da Diego Milia al sassofono e violino, Federico Valenti alle chitarre e Roberto Scala al basso e fisarmonica.

