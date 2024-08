Bellanova, un esterno per l’Atalanta 

Il calcio mercato estivo in Serie A gira intorno all’Atalanta. Il club bergamasco ha piazzato l’ennesimo colpo acquistando dal Torino il laterale azzurro 24enne Bellanova per 25 milioni. Tutto rientrato invece per Lookman, perché l’attaccante dopo aver chiesto di non esser convocato per la prima partita con il Lecce a causa di un interessamento del Psg è tornato ad allenarsi con la squadra. L’ipotesi francese pare sfumata, così il giocatore potrebbe già prendere parte alla sfida di domenica col Torino.

Sul fronte Napoli potrebbe essere la giornata dell’accordo con il Chelsea per Lukaku. Il ds azzurro Manna è a Londra per prendere l’attaccante richiesto da Conte. A centrocampo è tutto fatto per Gilmour del Brighton. E chissà che, in caso di uscita di Osimhen, non si possa fare anche un tentativo per McTominay. Il Barcellona oltre che a Chiesa sarebbe interessato a Leao del Milan. I catalani vorrebbero far leva sull’agente Jorge Mendes per concretizzare una trattativa comunque difficile, il portoghese ha un contratto fino al 2028 e una valutazione tra i 90 e i 100 milioni. E a escludere l’addio del giocatore è l’ad rossonero Furlani, secondo cui «non c’è alcuna possibilità che Leao possa giocare al Barcellona. Non lascerà il club al 100 per cento». Al Genoa è in arrivo Miretti, sarebbe stato trovato l’accordo con la Juve (prestito con diritto di riscatto).

RIPRODUZIONE RISERVATA