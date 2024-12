Bellanova torna da protagonista 

Dal Real Madrid alla sfida da ex col Cagliari. Per Raoul Bellanova domani il ritorno alla Domus, stadio che è stato “casa” sua nella stagione 2021-2022. Tornerà dopo essersi preso il posto da titolare all'Atalanta, impresa non facilissima vista la folta batteria di esterni a disposizione di Gian Piero Gasperini, e dopo aver affrontato un certo Vinícius Júnior martedì sera. Il duello fra i due l'ha vinto il brasiliano, in gol al 56' per il momentaneo 1-2 (è finita 2-3 per gli spagnoli), ma Bellanova non ha certo avuto responsabilità perché la rete è nata da un rimpallo centrale e non sulla fascia. Domani è probabile che sia di nuovo titolare: nel caso si tratterà della sua quarta consecutiva dal 1'.

Di passaggio

Al Cagliari Bellanova è arrivato il 31 agosto 2021, in chiusura di mercato, in prestito con diritto di riscatto dai francesi del Bordeaux dove non era riuscito ad affermarsi. L'esperienza in rossoblù è stata solo a tratti positiva, con un inizio in panchina e l'ingresso in pianta stabile fra i titolari solo da una partita di fine ottobre contro la Roma, dove realizzò anche un assist. Il punto più alto è stato il 27 febbraio 2022, gol in una vittoria per 1-2 in casa del Torino, poi la retrocessione e il riscatto da parte del Cagliari ma solo per cederlo poco dopo all'Inter. A Milano più ombre che luci: raramente titolare, ma da subentrato ha giocato anche la finale di Champions League il 10 giugno 2023 a Istanbul col Manchester City, punto finora più alto della sua carriera.

La cessione

Dopo l'anno all'Inter sembrava sicuro il riscatto, invece è tornato al Cagliari ma per pochissimi giorni: subito ceduto al Torino, stavolta a titolo definitivo per 8 milioni. In granata ha giocato quasi sempre, 37 presenze su 38 nell'ultimo campionato: si è guadagnato l'esordio in Nazionale, lo scorso 24 marzo contro l'Ecuador in amichevole, e una seconda possibilità all'Atalanta, dove già era stato nel 2020 ma con appena una presenza. Gasperini gli ha dato maggiore fiducia: a oggi le partite sono 19, di cui 15 da titolare, con prestazioni in crescita e un gol in Champions League allo Shakhtar Donetsk. Bellanova era già tornato da ex alla Domus lo scorso 26 gennaio in Cagliari-Torino 1-2, dove fece un assist per sbloccare il risultato: domani si ripresenterà con uno status differente, più alto rispetto a quella stagione in rossoblù e da primo in classifica.

