Bellanova torna a Cagliari ma l’Inter farà un’altra proposta  

Una stretta di mano e un arrivederci, perché i contatti andranno avanti con la certezza che, alla fine, l'affare si farà. Intanto, Raoul Bellanova, esterno destro classe 2000, torna al Cagliari per fine prestito, visto che l'Inter ha fatto scadere i termini per il riscatto del giocatore. Ma le parti continueranno a trattare e, alla fine, l'ex Bordeaux si rimetterà il nerazzurro addosso.

Tempo al tempo

Il ds Bonato lo aveva anticipato nell'intervento di giovedì a “Il Cagliari in diretta”: non c'è fretta, nel mercato serve pazienza per sbagliare il meno possibile. A partire proprio dal dialogo con l'Inter per Bellanova. Un'estate fa il giocatore era stato prima riscattato dal Bordeaux, dopo la stagione da protagonista (31 presenze, un gol e due assist) nonostante la retrocessione, e poi immediatamente ceduto all'Inter con la formula del prestito oneroso (3 milioni) e diritto di riscatto fissato a 7. Dopo un inizio di annata disastroso, Bellanova ha trovato sempre più spazio, conquistando la fiducia di Simone Inzaghi, che lo ha addirittura inserito nell'assalto al City durante la finale di Champions League. Alla fine, il classe 2000 ha totalizzato 18 presenze in campionato e altre 3 in Europa. Abbastanza per convincere l'Inter a tenerlo alla Pinetina.

Senza follie

Il dg Marotta, dopo aver riscattato Asllani dall'Empoli e Acerbi dalla Lazio, ha deciso di mollare la presa per Bellanova. Per il momento. Perché i nerazzurri tengono il giocatore nel mirino e il Cagliari non intende far saltare l'affare. Si tratta, magari spostando la chiusura dell'affare ai primi di luglio, per questioni di bilancio. L'Inter vorrebbe abbassare la cifra o un altro prestito, magari c on obbligo di riscatto, ma il Cagliari insiste per la cessione definitiva, senza chiudere le porte all'inserimento di una contropartita tecnica, da scegliere tra i tanti giocatori sotto contratto di rientro dai vari prestiti.

Il punto

Il Cagliari ha chiuso la settimana dei riscatti cedendo definitivamente Walukiewicz all'Empoli (intascati 2 milioni) e riportando alla base Marin (che i toscani non hanno riscattato). Diventa definitivamente un giocatore rossoblù Di Pardo (2 milioni alla Juve), mentre Falco torna alla Stella Rossa di Belgrado. Attenzione alla situazione di Marin, che a Empoli si è confermato su buoni livelli (33 presenze, due reti e quattro assist). Di questo e di altro si parlerà in settimana, quando ci sarà un primo confronto tra il presidente Giulini, il ds Bonato e Ranieri. In programma i primi veri contatti con Bentancur per discutere del contratto del suo assistito Nandez, in scadenza tra un anno. «Ha un grande senso di appartenenza che lo lega al Cagliari», ha ribadito ieri il ds su Radio Sportiva. Ma se il giocatore sarebbe anche propenso a restare, meno conciliante è l'agente, che, c'è da scommetterci, farà di tutto per far partire il giocatore quest'estate o, tra un anno, a parametro zero. Attenzione, poi, a qualche “proposta indecente”, soprattutto per Makoumbou: «Cercheremo di mantenere i giocatori importanti», ha spiegato Bonato a Videolina, «ma se arriva una proposta indecente bisogna valutarla, una cessione può anche aiutare per un’ulteriore crescita».

RIPRODUZIONE RISERVATA