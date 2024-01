Bellanova freccia granata 

Negli ultimi tempi si parla di lui più sulle riviste di gossip, per la tormentata storia d'amore con la storica fidanzata Paola Di Benedetto, che per le imprese sul campo. Dove Raoul Bellanova continua a correre e sprintare sulla fascia destra. Proverà a farlo anche stasera in quello che, per una sola e intensa stagione, è stato il suo stadio. Bellanova torna da ex a Cagliari, 31 presenze nella stagione 2021-22, tormentatissima e chiusa con la retrocessione più amara. Una stagione che, però, gli ha aperto le porte del grande calcio e che, tutto sommato, ha fatto anche respirare le casse rossoblù, prima col prestito oneroso all'Inter e poi con la cessione definitiva al Torino.

Grazie Raoul

Un'intuizione dell'ex ds Capozucca, che andò a pescarlo in Francia, al Bordeaux, dove era finito quasi per caso, dopo la crescita nel settore giovanile del Milan, una fugace apparizione all'Atalanta e la stagione in chiaroscuro a Pescara. Un carattere difficile, si diceva, che non gli avrebbe mai permesso di far carriera. Il Cagliari, all'ultimo giorno di mercato scommise sul classe 2000, prelevandolo in prestito con diritto di riscatto. Operazione in totale da quasi un milione, l'investimento perfetto. Perché un anno dopo Bellanova va a Milano, sponda Inter, in prestito oneroso per circa 3 milioni. E la scorsa estate, mentre i nerazzurri tentennavano sull'esercizio del riscatto per altri 7 milioni, ecco spuntare il Torino, che ha spazzato la concorrenza mettendo nelle anemiche casse del Cagliari altri 8 milioni, con un guadagno di circa 10 milioni.

La prima volta

Eppure l'impatto, nella stagione 2021-22, era stato tutt'altro che esaltante. Esordio da incubo contro il Genoa, con sconfitta ed esonero di Semplici, i 16' finali con la Lazio, alla prima di Mazzarri sulla panchina rossoblù, col tecnico toscano che ne ignorava nome e ruolo. A seguire, quattro panchine di fila e la sensazione di un flop totale. Poi, a Firenze, Mazzarri lo butta nella mischia in una gara dove il Cagliari viene travolto, ma Bellanova è una delle poche note liete. Da quel momento, il ragazzo di Rho non uscirà più, saltando solo una partita, causa Covid, e diventando uno dei punti di forza nel tentativo di risalita. Schema facile, palla buttata a destra per la corsa di Bellanova e cross. Il Cagliari tocca il fondo e poi risale, fin quando anche gli avversari capiscono il giochetto. Ma lui c'è sempre, trovando anche la prima (e fin qui anche unica) rete da professionista, guarda caso proprio a Torino contro la sua attuale squadra. Alla fine saranno 31 presenze, compresa quell'ultima maledetta sera di Venezia, dove è proprio Bellanova l'ultimo ad arrendersi.

Salto in alto

Il Cagliari retrocede, Bellanova viene promosso, perché l'Inter lo chiama in una rosa di campioni. Anche a Milano partenza in folle, i brusii di San Siro diventano fischi e l'idea che quella maglia gli stia troppo larga. Ma Inzaghi insiste e Raoul totalizzerà 18 presenze in campionato e 3 in Champions, compreso il quarto d'ora conclusivo della finale col City. L'Inter tentenna sul rinnovo e il Toro spiazza tutti, regalando una freccia a Juric. Che a Bellanova dà piena fiducia, come dimostrano le 19 presenze di questa prima parte di campionato. Stasera ritroverà il Cagliari a Cagliari, lì dove tutto è cominciato.

