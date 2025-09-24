Bella la Roma fuori porta 

Nizza 1

Roma 2

Nizza (3-4-3): Diouf, Dante, Bah, Mendy, Bard (35' st Abdi), Boudaoui (17' st Clauss), Vanhoutte, Louchet, Boga (35' st Ali Cho) , Sanson (17' st Diop), Carlos (17' st Moffi). In panchina Zelazowski; Dupé; Jansson; Oppong; Tiago Gouveia; Lumpungu; Abdul Samed. All. Haise.

Roma (3-4-2-1): Svilar, Celik, Mancini, N’dicka, Rensch (37' st Hermoso), Koné (24' st Cristante), El Aynaoui, Tsimikas, El Shaarawy (1' st Pellegrini) , Soulé (24' st Pisilli), Dovbyk (24' st Ferguson). In panchina De Marzi; Gollini; Angeliño; Wesley França; Ghilardi. All. Gasperini.

Arbitro: Cuadra Fernandez (Spa).

Reti: nel st 7' N'Dicka, 10 ' Mancini e 32' Moffi (rig,).

Note: angoli 5-2 per la Roma, rec. 2 ' e 4', ammoniti Konè, El Ayanoui, N'Dicka, Tsimikas, Hermoso.

La Roma di Gasperini riparte in Europa con una vittoria convincente. Dopo la festa nel derby, i giallorossi brindano al successo anche a Nizza nel match d'esordio di Europa League in Costa Azzurra. Archiviato un primo tempo sempre in controllo, ma senza grandi emozioni, eccezion fatta per la rete annullata a Mancini, i giallorossi partono a razzo nella ripresa, con l'ingresso dell'eroe della domenica, Lorenzo Pellegrini, con la fascia di capitano di nuovo al braccio e soprattutto grazie al gol di testa di N'Dicka che sblocca la partita. Il raddoppio porta la firma di un altro difensore, Mancini. Nel finale la squadra di Gasperini va vicina al 3-0, ma i francesi riaprono il match su rigore concesso per un fallo ingenuo di Pisilli su Mendy. Segna Moffi che riaccende le speranze del Gran Stade ma Svilar e compagni tengono fino alla fine. In occasione dell'esordio in Europa League Gasperini cambia la formazione rispetto al derby.

La Roma mantiene l'iniziativa fin dal via, ma la prima vera conclusione della partita è del Nizza. Nel finale del primo tempo la Roma va vicina al gol con Dovbyk e segna con Mancini ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nella ripresa Pellegrini entra al posto di El Shaarawy. La Ropma passa in vantaggio proprio con il difensore franco-ivoriano: corner sul primo palo di Pellegrini sul quale è bravissimo N'Dicka ad anticipare tutti di testa. Solo 3 minuti e la Roma raddoppia con un altro difensore: Tsimikas sulla sinistra, cross teso in area che trova Mancini che con uno splendido piatto destro al volo realizza sotto la traversa.

A un quarto d'ora dalla fine il Nizza riapre la partita grazie ad una ingenuità di Pisilli che causa un rigore per un fallo su Mendy, a palla oramai persa. Segna il nuovo entrato Moffi che sigla il 2-1. Nel finale i francesi provano a prendersi il pari ma la Roma tiene fino alla fine.

