«Bella e vivace», il New York Times celebra la città 

La festa di Sant’Efisio, la trasformazione della Marina e del centro storico in quartieri di ristoranti e accoglienza diffusa, i fenicotteri rosa di Molentargius. Cagliari vista dal New York Times è una città in pieno fermento, punto di riferimento per un’Isola «selvaggia, bella e trascurata». Il quotidiano più prestigioso degli Stati Uniti celebra «la vivace capitale» della Sardegna, («la seconda isola più grande d’Italia, dove le pecore superano di gran lunga le persone»), che si sta aprendo al turismo ma ancora non vive l’assalto che altre città italiane sono costrette ad affrontare.

La descrizione

Le novità sul fronte politico, con l’elezione di Massimo Zedda a sindaco e la nuova governatrice sarda Alessandra Todde sono citate come una possibilità per rendere «più facile l’apertura di piccole attività, soprattutto per i giovani e gli immigrati» e per «aumentare l’offerta culturale, il che può attirare i turisti anche oltre i mesi estivi».

A proposito di cultura: rispetto al resto d’Italia «i siti possono sembrare un po’ scarsi», fatta eccezione per il Museo archeologico, dove si può ammirare «una fantastica collezione di antichi manufatti nuragici, fenici, romani e di altro tipo della Sardegna».

Le attrazioni

Il tour della giornalista del New York Times continua con «il giardino sonoro, un’installazione all’aperto di sculture in pietra che suonano musica, realizzate dall’artista locale Pinuccio Sciola», e prosegue nel «Duomo barocco con la sua cripta ad arco ricoperta di piastrelle che raffigurano quasi 200 santi». C’è spazio anche per parlare della «passeggiata progettata dall’architetto Stefano Boeri», anche se il servizio non è aggiornato con le ultime novità: il cantiere di via Roma «creerà un rigoglioso parco lungo il lungomare», secondo il New York Times, senza sapere che qualche giorno fa il sindaco Massimo Zedda ha annunciato un ridimensionamento dell’area verde.

Non può mancare l’ammirazione per «i fenicotteri rosa, gli abitanti più amati della città», che «si radunano nelle vicinanze delle saline di Molentargius». Turisti e «gente del posto» si riversano sul Bastione di San Remy, «il miglior punto panoramico di questa città in forte pendenza. E la sera da presto piazza Gaetano Orrù», che in città molti continuano a chiamare piazza San Domenico, «si riempie di giovani». E poi il Poetto, il porto, Calamosca: Cagliari, dice il Nyt, è «una città che si apprezza al meglio passeggiando».

