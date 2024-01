Bella Dinamo: vince in Francia, ottavi in vista 

Cholet 72

Sassari 93

Cholet: D e Sousa 5 (2/3, 0/2, 3 r.), Ayayi 7 (2/5, 1/1, 3 r.), Randall II 15 (1/5, 4/9, 2 r.), Sako 5 (2/5, 8 r.), Tillie (0/1, 0/1), Nzekwesi 8 (2/4, 1/1, 6 r.), Goudou-Sinha 7 (2/2, 1/3, 1 r.), Salaun 6 (3/4, 0/4, 1 r.), L'Etang, Campbell 5 (1/1, 1/5), Hruban 14 (2/4, 2/6, 1 r.). All. Vila.

Banco di Sardegna Sassari: Cappelletti 3 (0/1, 0/1, 2 r.), Treier (1 r.), Tyree 11 (0/5, 3/4, 7 r.), Kruslin 14 (4/6 da tre, 3 r.), Jefferson 11 (1/1, 3/6, 2 r.), Raspino 2 (1/1), Pisano, Gentile 2 (1/2, 0/2, 1 r.), Diop 13 (3/5, 3 r.), Gombauld 6 (3/3, 4 r.), McKinnie 12 (3/5, 1/2, 5 r.), Charalampopoulos 19 (2/4, 3/4, 4 r.). All. Bucchi.

Arbitri: Marques (Por), Calatrava (Spa) e Chueca (Spa).

Parziali: 16-25; 34-52; 51-77.

Note: uscito per 5 falli Gombauld al 37'58” (64-86). Tiri liberi: Cholet 8/16; Sassari 23/29. Percentuali di tiro: Cholet 27/66 (10/32 da tre, ro 11 rd 16); Sassari 28/52 (14/25 da tre, ro 9 rd 30).

La più bella Dinamo della stagione. Con un play vero (Jefferson smazza 10 assist) e il tiro da tre che finalmente entra secondo le potenzialità dei tiratori, e anche oltre: 56%. Il colpaccio a Cholet è roboante nel punteggio (93-72): per andare agli ottavi di Champions basterà vincere anche di un punto mercoledì prossimo al PalaSerradimigni, anche se i francesi faranno di tutto per guadagnarsi la bella in casa.

Sei giocatori in doppia cifra, efficace alternanza di difesa a uomo e zona per mandare in confusione l'attacco dei francesi. Va anche riconosciuto che la leggerezza fisica dei tanti filiformi giocatori dello Cholet ha consentito alla squadra di Bucchi di fare la voce grossa persino dentro l'area.Una bella carica in vista della trasferta di Pesaro in campionato, che è già uno spareggio tra pericolanti.

Triple decisive

Dal 0-7 al 5' per i padroni di casa al 11-25 del 9'. Break di 18-2 costruito con difesa e una pioggia di triple: tre di Tyree, una a testa di Jefferson e Kruslin. Il controbreak dei transalipini tra la fine del primo e secondo quarto ha approfittato del calo di tensione nel secondo quintetto sassarese: 11-1, ma dal +4 con un altro parziale di 14-0 il Banco ha deciso il match con largo anticipo. Jefferson è andato al riposo con 8 assist, McKinnie dopo avere sbagliato la prima schiacciata ne ha piazzate tre, mentre Charalampopoulos ha proposto la versione ammirata a Pesaro. Il +18 a metà gara si è rivelato una sentenza per l'andamento della partita. Nel terzo quarto Sassari ha addirittura toccato il +27 al 28'.

RIPRODUZIONE RISERVATA