“Bella ciao” e bandiere ProPal Tensioni con la Brigata ebraica 

Le piazze del 25 Aprile sfidano l’invito alla sobrietà e celebrano gli ottant’anni della Liberazione cantando Bella ciao, nonostante il divieto di alcuni comuni, e portando in corteo l’immagine di Francesco. «Non è affatto strano ricordare il 25 aprile un Papa che si era definito partigiano», ha ricordato Giuseppe Sala, sindaco di una Milano che ha visto sfilare oltre 90mila persone senza incidenti, nonostante i timori della vigilia, fra Brigata ebraica e manifestanti proPal. «È stata una manifestazione unitaria, partecipata, pacifica e antifascista», ha sottolineato il presidente milanese dell’Anpi Primo Minelli. Dopo quelle di giovedì sera a Torino, l’attenzione a Milano era tutta per la Brigata ebraica. Scortata da un cordone di City Angels e dalle forze dell’ordine, è stata accompagnata lungo il percorso da insulti e grida. Tensioni ci sono state invece a Roma fra i due spezzoni del corteo, quello di proPal e comitati studenteschi. Tensioni anche a Trieste con scontri fra antagonisti e forze dell'ordine, e a Bergamo dove sette agenti sono rimasti contusi negli scontri per evitare contatti fra proPal e Brigata ebraica.

Due i temi che hanno unito la maggior parte delle manifestazioni di oggi: la situazione palestinese, appunto, e la morte di papa Bergoglio. «Il Papa ci ha detto di far rumore e combattere le disuguaglianze», ha aggiunto il segretario della Cgil Maurizio Landini. Di «una partecipazione straordinaria» ha parlato la segretaria del Pd Elly Schlein.

