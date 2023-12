“Bella Cantendi”: oggi Andrillo a Quartu 

Stasera, alle 18.30, nuovo appuntamento con il cantautore Andrea Andrillo nel nuovo spazio espositivo The Social Gallery in via Eligio Porcu a Quartu Sant’Elena.

L’occasione è la presentazione del nuovo album “Bella Cantendi": Andrea Andrillo dialogherà con Marcello Cadeddu. “Bella Cantendi” è un’opera di musica militante e impegnata che piacerebbe al giovane Antonio Gramsci di “Odio gli indifferenti”. Andrea Andrillo non si limita a scrivere canzoni, ma le trasforma in una mappa, in un percorso da seguire per scoprire il senso della sua opera. Non si tratta di un concept album, dove le canzoni sono legate da un tema o da una narrazione, ma di un “path” o “map album”, dove le canzoni sono legate da una direzione, da una via da percorrere.

“Bella Cantendi” racconta le storie di chi ha subito violenza e discriminazione per il suo modo di essere, di amare, di esprimersi. Persone che non sono state ascoltate né rispettate dalla società, e che sono diventate famose solo per il loro destino crudele.

