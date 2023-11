Belice invaso da pale eoliche 

SAMBUCA DI SICILIA. Nel 2016 ha conquistato il titolo di “Borgo più bello d’Italia”, centinaia di stranieri lo hanno scelto come “buen retiro” dopo il lancio dell’iniziativa “Case a 1 euro”, le colline che circondano il paese sono punteggiate da vigneti, oliveti e coltivazioni biologiche. Ma adesso a Sambuca di Sicilia, il borgo della valle del Belìce al confine tra le province di Agrigento, Trapani e Palermo, questo modello di sviluppo, divenuto un modello anche per altre zone della Sicilia, rischia di essere vanificato dalla realizzazione di un mega parco eolico, con nove pale alte fino a 200 metri. «Sono “torri” che hanno le dimensioni di un palazzo di una settantina di piani, il nostro paesaggio rischia di subire una violenza inaudita», spiega Giuseppe Cacioppo, sindaco di Sambuca, uno dei comuni interessati dall’investimento da 50 milioni di euro da parte di una società legata a una grande holding nel settore delle energie rinnovabili. Il consiglio comunale di Sambuca ha già approvato all’unanimità un atto di opposizione contro il progetto, inviato ai ministeri competenti e alla Regione Siciliana, depositarie delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’impianto, compresa la valutazione d’impatto ambientale.

La stessa cosa hanno annunciato anche i sindaci di Contessa Entellina, Menfi e Santa Margherita di Belice. «Non siamo contrari alle energie alternative, - precisa Giuseppe Cacioppo - ma questo progetto potrebbe modificare per sempre il nostro skyline, danneggiando anche quella valorizzazione turistica su cui negli ultimi anni abbiamo puntato, anche attraverso i bandi delle “Case a un euro”. Queste grandi pale eoliche rischiano di mettere a repentaglio anche flora e fauna, noi salvaguardiamo da anni un rarissimo nido di cicogne, la nostra greenway sarà completamente rovinata». «Il nostro territorio è sottoposto ad una autentica aggressione», aggiunge Gaspare Viola, sindaco di Santa Margherita di Belice. «Peraltro non c’è alcun rispetto delle autonomie locali, tutto viene deciso altrove. Col risultato che si rischia di stravolgere la risorsa più importante di cui disponiamo: il nostro paesaggio». Contro questo mega impianto a Sambuca si è già costituito un comitato civico, che si è dato un nome provocatorio: “Fuori dalle pale”. Contro il proliferare delle pale eoliche in questo territorio si è sempre espresso anche Vittorio Sgarbi.

