Belgrado, Villeurbanne e Milano per la Dinamo 

Sassari. Quattro squadre, oltre cento trofei nazionali e diverse coppe europee, anche se quasi tutte vinte dalle “scarpette rosse”. Certo è che il 13° City of Cagliari propone un quartetto di club che sanno cosa vuole dire vincere e divertire. Il 9 e 10 settembre approdano al PalaPirastu Stella Rossa Belgrado, Avel Villeurbanne, Olimpia Milano e naturalmente Dinamo, che da sempre utilizza il quadrangolare organizzato dalla Fip Sardegna per test d'alto livello in pre-campionato.

La squadra sassarese si presenterà con quattro stranieri nuovi nel quintetto base (Whittaker, Tyree, Charalampopoulos e Gombault). Affronterà sabato 9 alle 20.30 la Stella Rossa Belgrado che ha vinto 35 fra titoli e coppe nazionali, 6 volte la Lega Adriatica e la Coppa delle Coppe nel 1974. La Stella Rossa ha appena ingaggiato Teodosic e Napier. L'altra semifinale 818.30) vedrà opposte Milano, che ha appena vinto la terza stella, e l'Asvel Villeurbanne di coach TJ Parker, che di titoli francesi ne ha vinti 21, ai quali vanno aggiunte 15 coppe nazionali. Domenica 10 alle 18.30 la finale per il terzo posto e alle 20.30 quella per l'ambito trofeo.

Femminile

La guardia americana Ashley Joens è l'acquisto che chiude la Dinamo Women. Classe 2000, prodotto di Iowa State, all'ultimo draft è stata scelta al numero 19 dalle Dallas Wings e poi ha firmato un contratto con Las Vegas Aces. Arriverà quindi a stagione iniziata.

