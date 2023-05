Belgrado, 13enne fa una strage a scuola 

Gli uccisi, sei ragazze e un ragazzo, avevano fra i 12 e i 14 anni. È emerso che Kosta K.aveva pianificato la strage da almeno un mese, aveva una piantina della scuola e un elenco di allievi da uccidere. Di famiglia benestante, era ritenuto un ragazzo diligente, educato e ambizioso, appassionato di astrofisica, karatè e basket. Non ha ancora 14 anni, quindi in base alla legge serba non è penalmente perseguibile. Il suo avvocato ha detto che dopo l'interrogatorio in presenza dei genitori sarà rilasciato e rimandato a casa, ma il presidente serbo Aleksandar Vucic in serata ha annunciato che il pluriomicida sarà trasferito in una clinica psichiatrica. Pare che Kosta K. fosse da tempo bersaglio di maltrattamenti e bullismo, si dice che al momento della strage fosse sotto l'effetto di stupefacenti. La pistola calibro 9 che ha utilizzato era del padre, che è stato arrestato. Fermata anche la madre, un’avvocata.

La tragedia di Belgrado si è consumata nel giorno della ripresa delle lezioni dopo il ponte festivo del primo maggio, che in Serbia include anche il due del mese. Kosta K., autore della mattanza, è stato arrestato dalla polizia nel cortile della scuola “Vladislav Ribnikar”, nel centro di Belgrado. Era stato lui stesso, dopo la strage, a chiamare la polizia, già allertata da una responsabile della scuola, informando di aver sparato a numerose persone. Il ragazzo non ha fatto alcun cenno ai motivi del suo gesto.

BELGRADO. La Serbia è sotto shock per la strage in una scuola di Belgrado, dove un allievo non ancora 14enne ha aperto il fuoco con la pistola del padre uccidendo otto alunni suoi coetanei e una guardia giurata, e ferendo altri sei ragazzi e un’insegnante. Scalpore anche a Berlino, dove due bambine sono state accoltellate da un folle: una è grave.

BELGRADO. La Serbia è sotto shock per la strage in una scuola di Belgrado, dove un allievo non ancora 14enne ha aperto il fuoco con la pistola del padre uccidendo otto alunni suoi coetanei e una guardia giurata, e ferendo altri sei ragazzi e un’insegnante. Scalpore anche a Berlino, dove due bambine sono state accoltellate da un folle: una è grave.

La scuola serba

La tragedia di Belgrado si è consumata nel giorno della ripresa delle lezioni dopo il ponte festivo del primo maggio, che in Serbia include anche il due del mese. Kosta K., autore della mattanza, è stato arrestato dalla polizia nel cortile della scuola “Vladislav Ribnikar”, nel centro di Belgrado. Era stato lui stesso, dopo la strage, a chiamare la polizia, già allertata da una responsabile della scuola, informando di aver sparato a numerose persone. Il ragazzo non ha fatto alcun cenno ai motivi del suo gesto.

Irruzione ben studiata

Gli uccisi, sei ragazze e un ragazzo, avevano fra i 12 e i 14 anni. È emerso che Kosta K.aveva pianificato la strage da almeno un mese, aveva una piantina della scuola e un elenco di allievi da uccidere. Di famiglia benestante, era ritenuto un ragazzo diligente, educato e ambizioso, appassionato di astrofisica, karatè e basket. Non ha ancora 14 anni, quindi in base alla legge serba non è penalmente perseguibile. Il suo avvocato ha detto che dopo l'interrogatorio in presenza dei genitori sarà rilasciato e rimandato a casa, ma il presidente serbo Aleksandar Vucic in serata ha annunciato che il pluriomicida sarà trasferito in una clinica psichiatrica. Pare che Kosta K. fosse da tempo bersaglio di maltrattamenti e bullismo, si dice che al momento della strage fosse sotto l'effetto di stupefacenti. La pistola calibro 9 che ha utilizzato era del padre, che è stato arrestato. Fermata anche la madre, un’avvocata.

L’assalto a Berlino

L’altro fatto di sangue è avvenuto alle 15 in una scuola di Neukölln, a Berlino. Le vittime dell'attacco sarebbero due bambine di 7 e 8 anni. Una di loro sarebbe in pericolo di vita, mentre l'altra sarebbe ferita in modo serio. L'assalitore sarebbe una persona con problemi di salute mentale, che ha aspettato le forze dell'ordine dopo l'attacco e non avrebbe alcun legame con le vittime. L'arma è stata trovata. L'attacco è avvenuto nel cortile della scuola Evangelica di Neukoelln. Le bambine sono state portate in ospedale in elicottero.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata