Belen Rodriguez tradita dal marito:  «Il mio abisso» 

«Sono finita in clinica per 20 giorni. Ho affrontato un percorso doloroso. Non riuscivo più ad aumentare di peso, mi sono guardata ed ho detto: “Sto morendo”. Mi sono tirata su le maniche ma la depressione deforma l’estistenza». È una Belen Rodriguez inedita quella che si racconta a Mara Venier a “Domenica In”, in una lunga intervista a cuore aperto dove si commuove, parla di quando ha toccato il fondo e si è rialzata ed ora pensa al matrimonio con il nuovo compagno, l'imprenditore Elio Lorenzoni.

«Ero in apnea completa, sono arrivata a 49 chili, non mangiavo più, non riuscivo a vedere la luce ma ho deciso di combattere. Non è stato semplice, tanti pianti e delusioni, ma la luce piano piano è tornata». E il marito Stefano De Martino? «Lui lavorava a Napoli, non ha saputo aiutarmi, non ha saputo essere un marito, il matrimonio era finito. L’amore è un’altra cosa: l’amore è aiutarsi a vicenda e tendersi la mano. Tra noi non è stato così». E io, sorride amara, «sono precipitata nell’abisso». Sì, «questo è stato l'anno più difficile della mia vita, non lo avrei mai messo in conto. Sono caduta in basso che più in basso non si può. Il matrimonio tra me e Stefano non è finito per un tradimento. Ma è iniziato con un tradimento. Anzi, più di uno. Le ho anche conosciute, queste signorine. Sono state carine, hanno ammesso subito tutto, una decina, sono arrivata a contarne 12».

