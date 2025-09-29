VaiOnline
La vertenza.
30 settembre 2025 alle 00:42

«Bekaert, salvare tutti i posti di lavoro» 

La Regione chiede un incontro al ministero. I sindacati: servono nuovi investitori 

La Regione ha chiesto al ministero delle Imprese con una nota firmata dalla presidente Alessandra Todde, la convocazione urgente di un tavolo sulla vertenza Bekaert.

«Con la decisione di dismettere lo stabilimento di Macchiareddu, la multinazionale belga sta scegliendo di lasciare non solo la Sardegna ma l’Italia a vantaggio di altri stabilimenti europei, e questa non può che essere una questione di interesse nazionale visto che si tratta di una linea di produzione unica nel nostro Paese, nella quale pertanto non possiamo non chiamare in causa il Governo, affinché sia portata avanti un’attività politico-istituzionale a livello europeo», sottolinea l’assessore all’Industria Emanuele Cani a seguito dell’incontro con le rappresentanze sindacali e del confronto con i vertici aziendali e Confindustria.

La posizione

«Abbiamo naturalmente a cuore la sorte di una realtà industriale radicata nel territorio da oltre 50 anni e soprattutto il futuro dei quasi 300 lavoratori che gravitano intorno a essa – conclude Cani - e come già stiamo facendo per altre attività industriali, metteremo a disposizione tutti gli strumenti necessari per fare in modo che Bekaert rimanga in Sardegna».

Le voci

Sulla vertenza Bekaert i sindacati chiedono «di portare a Roma una strategia unitaria per salvare i posti di lavoro di quasi 300 persone, tra lavoratori diretti e indotto», spiegano i segretari regionali di Fiom, Fsm e Uilm. Nel corso dell’incontro di ieri, sottolineano Marco Mereu, Marco Angioni e Alessandro Andreatta, «sono state evidenziate le criticità legate alla vertenza Bekaert, dopo l’annuncio della proprietà di voler procedere alla vendita dello stabilimento senza fissare i tempi dell’operazione e ponendo come pregiudiziale la non vendita alle quattro aziende cinesi leader del settore. Una scelta che, in un contesto di contrazione del mercato dello steel cord, rischia di tradursi nella chiusura dello stabilimento senza che si trovino acquirenti».
Per i sindacati metalmeccanici è essenziale «che al tavolo nazionale si chieda che il Ministero affianchi l'azienda nel percorso di vendita dello stabilimento e che si definiscano tempi certi per la ricerca di investitori interessati a rilevare lo stabilimento con un piano industriale in grado di garantire la piena occupazione».

