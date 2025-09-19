Bekaert in vendita, buste paga a rischio 

Rischio cassa integrazione per 287 lavoratori impiegati nella sede asseminese dell’azienda belga Bekaert, in località Macchiareddu-Grogastu. La fabbrica che si occupa di produzione, lavorazione, trasformazione e rivestimento di fili e cavi d’acciaio per pneumatici è stata messa in vendita e i suoi dipendenti sono a un passo dall’ennesima crisi industriale isolana.

La sorpresa

L’annuncio è arrivato inaspettatamente ieri mattina durante un incontro, convocato dalla Confindustria Sud Sardegna, al quale era presente il management locale della multinazionale Bekaert Sardegna Spa: il Consiglio di amministrazione europeo della società ha deliberato la messa in vendita dello stabilimento affidando, dal primo ottobre, l’incarico di ricerca di un acquirente a una società internazionale.

All’annuncio ha fatto seguito la presa di posizione dei segretari dei metalmeccanici Fiom Cgil, Fsm Cisl, Uilm Uil Marco Mereu, Marco Angioni e Alessandro Andreatta: «Ci appelliamo alla Regione affinché convochi un tavolo istituzionale con la massima urgenza», hanno dichiarato, «è una scelta che apre scenari drammatici in un territorio già segnato dalla desertificazione industriale e dalla mancanza di prospettive per i giovani».

Per Fiom, Fsm e Uilm non si tratta solo di una singola vertenza aziendale, ma di una vera e propria emergenza sociale: «La Sardegna non può permettersi di perdere un sito produttivo che rappresenta un patrimonio industriale e occupazionale con oltre cinquant’anni di storia alle spalle. Si rischia, insomma, un silenzioso smantellamento di una realtà industriale che ancora oggi rappresenta un presidio strategico per l’economia della Sardegna».

I numeri

Fra le ragioni della crisi ci sarebbero i costi di trasporto tripli rispetto ai concorrenti e il peso insostenibile dell’energia in Sardegna, che penalizza le imprese energivore. Da qui la richiesta di un impegno immediato da parte delle istituzioni, alle quali i sindacati indicano tre obiettivi: scongiurare l’ennesima fuga di una multinazionale dalla Sardegna, analizzare tutte le possibili soluzioni per la salvaguardia industriale e occupazionale nonché individuare strumenti concreti di sostegno, rilancio e sviluppo prima che vengano assunte decisioni irreversibili.

