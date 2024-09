Beirut, trovato intatto il corpo di Nasrallah Nuovi blitz di Israele 

Beirut. Un corpo, avvolto in un lenzuolo bianco, che lentamente emerge da un enorme cratere, sollevato da una gru. È quanto mostra un video che, stando ad alcuni media libanesi, immortala il momento in cui è stato recuperato il corpo del defunto leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Secondo fonti della sicurezza libanese citate da diversi media, tra cui la Cnn, il cadavere è stato recuperato intatto sul luogo del micidiale raid aereo israeliano di venerdì alla periferia sud di Beirut. E stando a fonti citate da Al Arabiya e Al-Hadath, i funerali si terranno oggi, senza specificare tuttavia il luogo.

Le ipotesi

«Due fonti - riportano i media - hanno riferito che che il corpo non presentava ferite dirette e sembrerebbe che la causa della morte sia stata un trauma contundente legato alla forza dell'esplosione». Mentre secondo il canale israeliano Channel 12, «si ritiene che la causa della morte del leader dell’organizzazione terroristica sia stata il soffocamento, e che abbia sofferto un'agonia prima di morire». L'ipotesi nasce dal fatto che il leader di Hezbollah si trovava in un luogo senza ventilazione e i bombardamenti dell’aeronautica potrebbero aver fatto entrare dei gas nella stanza, causando la morte per asfissia. Sabato, Hezbollah aveva confermato la morte di Nasrallah senza specificare esattamente come fosse stato ucciso.

Dopo l'annuncio del recupero del corpo, sui social è rimbalzata una foto - non verificata - che mostrerebbe la bara del leader sciita all'interno di un ospedale. Sopra, la scritta “martire sulla strada per Gerusalemme... Sua Eminenza il Felice Ayatollah Sayyed Hassan Nasrallah, possa la sua anima essere santificata, segretario generale di Hezbollah».

Le cerimonie

Nessuna comunicazione ufficiale è giunta dai miliziani sciiti su quando e dove si svolgeranno i funerali del leader di Hezbollah. Sui social, col passare delle ore sono rimbalzate ipotesi di ogni sorta, anche di officiare le esequie a Teheran trasferendo il corpo su un volo da Beirut. In serata, i media arabi hanno scritto che le cerimonie si terranno lunedì, giorno in cui iniziano i tre giorni di lutto decretati in Libano per l'uccisione di Nasrallah. In una dichiarazione di sabato, l'ufficio del primo ministro libanese ad interim Najib Mikati ha affermato che ci saranno bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici, mentre gli uffici statali resteranno chiusi nel giorno del funerale.

Gli attacchi

Intanto proseguono i bombardamenti israeliani sul Libano, non solo a Beirut ma anche nella Valle della Bekaa. Primi raid anche sulla città yemenita di Hodeidah. Le forze armate israeliane (Idf) hanno reso noto ieri che «nelle ultime ore» sono stati lanciati circa 35 razzi dal Libano verso il nord di Israele. Lo scrive The Times of Israel . Secondo l'esercito, 10 razzi sono stati lanciati verso la Galilea Occidentale e altri 25 razzi sono stati lanciati verso l'area della baia di Haifa, facendo scattare le sirene di allarme ad Acre. L'Idf ha poi precisato che i razzi hanno colpito delle aree aperte. L'Iran chiede una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, e assicura che «il sangue di questo grande uomo rafforzerà ulteriormente il fronte della resistenza».

