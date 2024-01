Beirut, raid di droni israeliani elimina il vicecapo di Hamas 

Beirut. Israele attacca coi droni l’ufficio di Hamas alla periferia di Beirut uccidendo Saleh al-Arouri, il n. 2 dell’organizzazione, uomo di collegamento con Hezbollah, Iran e Turchia. Nel raid sono morti anche altri alti funzionari militari. La morte di Arouri rischia far dilagare il conflitto Israele-Libano, finora limitato a scambi a fuoco lungo il confine con Hezbollah, e complica i già deboli tentativi diplomatici: il segretario di Stato americano Antony Blinken avrebbe rinviato il viaggio nella regione previsto per questa settimana, mentre fonti diplomatiche arabe fanno sapere, scrive Haartez, che «la situazione è cambiata» e i colloqui sono interrotti: «Ora non è più possibile alcun progresso».

RIPRODUZIONE RISERVATA